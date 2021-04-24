سويسرا: تسجيل أول إصابة بنسخة كوفيد المتحّورة الهندية

بران 24 أبريل 2021 ( وال )- أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة “كوفيد – 19 ” المتحورة الهندية التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا في تغريده قوله “جرى اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحّورة الهندية لكوفيد – 19 في سويسرا”، مضيفا أنها اكتُشفت لدى شخص كان متوقفا في أحد مطارات البلاد. (وال- بران)

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