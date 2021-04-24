فرق الإطفاء تتمكن من إخماد الحريق الذي اندلع في الناقلة

تمكنت فرق الإطفاء مساء اليوم، من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات ناقلة النفط قبالة مصب النفط في بانياس بمحافظة طرطوس.

وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن فرق الإطفاء توجهت نحو مكان الناقلة فور نشوب الحريق، وتم العمل على مدار الساعة حتى تمكنت الفرق من إخماد الحريق.

ولم تذكر الوكالة الجهة التي نفذت الهجوم، فيما أشارت إلى أنه حصل عبر طائرة مسيرة قادمة من الأجواء اللبنانية.

وفي الشأن، قالت وزارة النفط السورية، السبت، إن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في نطاق مدينة بانياس الساحلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن وزارة النفط السورية أن “حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية”.

وأضافت وزارة النفط السورية أن “فرق إطفاء الناقلة تتعامل مع الحريق للسيطرة عليه وإخماده”.

ولم توضح السلطات السورية اسم أو الرقم التعريفي للناقلة.

في الأثناء عاد الحديث مجددًا عن مشروع سكة حديد يربط بين الساحل السوري والعراق، مرورًا بمدينة البوكمال، الأمر الذي يرجعه باحثون إلى تفعيل أكبر للطرق البرية مع إيران، ومحاولة كسر الحصار المفروض على النظام السوري.

ففي 10 من يناير الماضي الحالي صرح السفير السوري في بغداد، اصطام جدعان الدندح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أنه تم بحث مشروع سكة حديد تربط بين العراق ومدينتي اللاذقية وطرطوس.

بالاضافة الا انه سيتم اعتماد نظام الترانزيت في حركة النقل التجاري، وذلك بعودة رحلات الطيران العراقي إلى دمشق وتسهيل حركة الشاحنات السورية عبر المنافذ العراقية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات من أجل إنجاز أهم القضايا المطروحة في مجال النقل.

ونقلت وزارة النقل عن الرئيس، حسين بندر الشبلي، الذي ناقش كيفية افتتاح المعابر الحدودية لتسهيل حركة العمل المشترك بين البلدين عبر المنافذ وسكك الحديد، أن “اللقاء أثمر عن نتائج إيجابية في مجال النقل”، حسب البيان.

وفي نيسان 2019 صرحت صحيفة “الوطن” المحلية أن “مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب”.

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