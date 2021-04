رئيس اتحاد نقابات المزارعين اللبناني يرد على الإجراءات السعودية

أكد رئيس اتحاد نقابات المزارعين في ​لبنان أن “الإجراء التعسفي والظالم الذي قامت به ​السعودية​ بحق لبنان، لا ينم إلا عن كيدية سياسية”.

وقال رئيس اتحاد نقابات المزارعين في ​لبنان: “الاجراء التعسفي والظالم الذي قامت به ​السعودية​ بحق لبنان، وخصوصا وقف تصدير الإنتاج الزراعي إليها او عبرها، لا ينم إلا عن كيدية سياسية، وتكذيب للادعاءات لحرص السعودية على لبنان ومصالحه، بل هي تقوم بمهمتها من ضمن المخطط الخبيث القاضي بمحاصرة لبنان وتركيعه، وهي التي صارت رأس حربة المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة الذي يسعى لإنهاء كل معارضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاص”.

وتسائل:: “هل يبرر لكم اذا حصل خطأ من فرد أو عصابة إجرامية عبر تهريب مخدرات ان تعاقبوا الشعب اللبناني بأكمله؟”.

وأشار مضيفاً: “تحت أي عنوان تتسترون: التضامن العربي والإسلامي مع لبنان ام الوقوف إلى جانب الاشقاء اللبنانيين في محنتهم كما تدعون وتروجون؟”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي الشأن، علق السفير اللبناني في السعودية اليوم، على قرار السعودية بحظر دخول الفواكه والخضروات المستوردة من لبنان عقب ضبط مواد مخدرة في شحنة “رمان”.

وقال السفير فوزي كبارة أن تهريب المخدرات يسيء لبلاده، نافيا ان يكون مصدر التهريب لبنان، مضيفا “أننا لسنا في موسم جني الرمان”.

وقال السفير اللبناني إن “العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته. علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب”.

وأكد السفير فوزي كبارة أنه “على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات”، الذي “يسيئ إلى سمعة لبنان”. وقال إن بلاده ستكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا.

وفي الأمس، حظرت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، بعد ظهر اليوم، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

