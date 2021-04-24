الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مواقف في قطاع غزة

تعقيباً على التصعيد الأخير في القطاع، قام طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدة مواقع وأراضي في قطاع غزة، وذلك خلال طلعات جوية صباح اليوم.

ونقلت وكالة “النيل” الإخبارية بياناً عن وكالة الأنباء الفلسطينية ورد به : “أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً وأرضاً زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيهما، كما قصفت موقعاً بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات الفلسطينيين القريبة من القصف”.

وأسفر هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، عن ثلاث إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

هذا وقصف الطيران الإسرائيلي أراض وموقع قرب مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح ما أسفر عن أضرار مادية في الموقع ولا ذكر عن إصابات بشرية.

وفي السياق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي عن السيناريوهات المتوقع أن تقوم بها السلطات الإسرائيلية في حال لم يتم تخفيف التصعيد وعودة الهدوء للمستوطنات.

ووردت التصريحات خلال مشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي في مشاورات أمنية بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة أجهزة الأمن والمخابرات في إسرائيل.

وقال: “إذا لم يتم الحفاظ على التهدئة في الجنوب، فإن غزة ستتضرر بشدة على الصعيد المدني والاقتصادي والأمني​، وسيكون المسؤولون هم قادة حماس”.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي “مستعد لاحتمال التصعيد”، مع قطاع غزة، وذلك حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وفي السياق، أعلن تنظيم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليته عن قصف مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال التنظيم في بيان له أنه”حذرنا الاحتلال الصهيوني من التمادي في غيه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل وأكدنا أننا لن نسمح بالاستفراد بأهلنا هناك وأن العدو سيدفع ثمنا غاليا أمام تصاعد جرائمه”.

وأردف ” “لذا نعلن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتنا عن اطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم الاحتلال المستمرة وقصفه لغزة هذه الليلة”.

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