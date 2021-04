السودان.. حمدوك يصادق على قرار إيقاف الألعاب بمنتزه الرياض

صادق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، على قرار ولاية الخرطوم بإيقاف جميع الألعاب بمنتزه الرياض العائلي حتى تتم مراجعتها وسائل السلامة فيها.

وجاء قرار حمدوك بعد عطل في لعبة “الساقية” يوم الخميس الماضي، أدى إلى تعلق عدد من الأطفال وأسرهم في “ساقية” المنتزه وتسبب في ذعر كبير كبيرة سيما عند الأطفال العالقين.

وكتب حمدوك يوم الخميس الماضي عبر صفاحه بوسائل التواصل: “فجر اليوم ولخمس ساعات حبسنا أنفاسنا جميعاً ونحن نتابع عن كثب عملية الإنقاذ البطولية للأطفال وأُسرهم بساقية منتزه الرياض الخرطوم بواسطة قوات الدفاع المدني واستجابتهم السريعة للوصول لموقع الحادث الصعب”.

وقال حمدوك إن الأطفال وعائلاتهم الذين خرجوا للترويح عن أنفسهم في أمسية رمضان وجدوا أنفسهم في خضم حادث مرعب، الأمر الذي يدفع الدولة باتخاذ إجراءات تمنع تكرر هذه الحادثة.

وأضاف: “لذلك فإننا ندعم قرار إيقاف جميع الألعاب الصادر من حكومة الولاية لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، واكتمال التحقيق في أسباب هذا الحادث”.

وتقدم حمدوك بالشكر إلى قوات الدفاع المدني وطواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين، لجهدهم المقدر لإنقاذ جميع الأشخاص العالقين، حسبما أفادت (جريدة الديمقراطي).

بدوره قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات لدى العالقين في ساقية منتزه الرياض، كاشفًا بأن الحادث جاء نتيجة جنوح لإحدى أعمدة اللعبة.

على صعيد منفصل، تلقى عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم.

جاء ذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطيله، فضلاً عن التشجيع على تلقي اللقاح، بحسب “سونا”.

ومن جهته صرح وزير الصحة، عمر النجيب، أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم.

هذا إلى جانب قطاعات المهن الصحية، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي.

وقال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، أنه لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة السوداني أنهم سيكتفون بالاشتراطات الصحية والاحترازات المتبعة في للحد من الوباء.

