سان جيرمان يكشف عن وضعية مبابي بعد الإصابة

تحدث مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، عن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي، في الدقائق الأخيرة من مباراة ميتز اليوم السبت لحساب الدوري الفرنسي.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات بوكيتينو لشبكة “كانال بلس” الفرنسية التي قال فيها إن الإصابة التي تعرض لها مبابي في الفخذ، لكنه بحالة جيدة وبخير، مشيرًا إلى أملهم بأن يصبح كل شيء على مايرام.

وعن خانة مبابي في مركز المهاجم الصريح، أوضح بوكيتينو أن لدى تشكيلته قوام لاعبين يمنحه حلول مختلفة، مع تواجد نيمار ومبابي وفيراتي، مشددًا على أهمية التوازن بين الهجوم والدفاع.

وأبدى المدرب الأرجنتيني تفاؤله بخصوص مشاركة ماركينيوس في لقاء مانشستر سيتي القادم بدوري الأبطال يوم الأربعاء، لافتًا أن المدافع تدرب بصورة جيدة، ومن الممكن أن يصبح متاحًا للقاء الستي.

وفيما يخص الانتصار على ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أكد المدرب على أحقية الانتصار وأهمية القتال في جميع المباريات المتبقية في الدوري مع انتظار نتائج المنافسين.

وأبدى بوكيتينو سعادته بمشاركة لاعب الوسط فيراتي لمدة 90 دقيقة، قائلًا إنه ظهر بكل قوة وحوية وأنه لاعب هام في تشكيلته، نظرًا لإمكانية الاعتماد عليه في أكثر من خانه.

وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي أمسية الأربعاء القادم بملعب حديقة الأمراء لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

على صعيد آخر، تناول تقرير صحفي إيطالي قضية اقتراب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ورفض اللاعب الفرنسي التجديد لناديه باريس سان جيرمان رغمًا عن تقديم النادي الباريسي عدة عروض مغريه لضمان استمراريته داخل حديقة الأمراء.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قوله إن ريال مدريد لا يزال يسعى وراء مبابي وتواصل في الحديث من وكلاء مهاجم سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن مبابي يسعى لشراء منزل في مدريد خلال الفترة الحالية، حيث طلب من أحد المقربين منه أن يبحث له عن منزل في العاصمة الإسبانية، وبلا شك فإن مبابي لا يسعى للاستثمار العقاري في مدريد.

