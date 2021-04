يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في هذه الأثناء من يومه السبت،بإجراء مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

حيثـ أقر المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن بنياين نتنياهو يجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب وذلك بحضور كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين.

وتأتي هذه المشاورات الأمنية في أعقاب رشقات صاروخية أطلقت من القطاع الفلسطيني ليل الجمعة-السبت.على مقربة من السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وعلى إثر ذلك، قامت دبابات إسرائيلية بإطلاق قذائف على مواقع في قطاع غزة،. بحسب ما صرح به شهود عيان ومصادر أمنية في القطاع، في قصف قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف مواقع لحركة حماس.

ويأتي القصف المتبادل غداة إصابة أكثر من 100 فلسطيني و20 شرطياً إسرائيلياً بجروح في مواجهات دارت في القدس عقب مسيرة نظّمها يهود متشدّدون.

كما جاءت المباحثات الأمنية، التي يحضرها مسؤولون أمنيون كبار،. بعد يومين من فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض صاروخ “أرض- جو”، أطلق من سوريا، وسقط جنوب إسرائيل، الخميس.

وانفجر الصاروخ في الأجواء الإسرائيلية، وأدى إلى سقوط شظايا. بعضها سقط على بعد نحو 40 كيلومترا من المفاعل النووي في ديمونة، دون التسبب في إصابات أو أضرار.

في المقال ، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في الجولان السوري،ردا الصاروخ السوري أدت إلى مقتل ضابط سوري.

The post رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ