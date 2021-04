السودان.. وزير الاستثمار يدافع عن النظام المالي المزدوج من شبه “الربا”

أكد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد، اليوم السبت، على اعتماد النظام المالي المزدوج والتعامل به سيجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، لافتًا إلى فقد السودان لكثير من التعاملات الخارجية خلال عهد النظام البائد.

وكشف الهادي، عن بدأ بنوك مثل سيتي بنك وبنك الاعتماد التجاري وكذلك بعض البنوك التي غادرت السودان، مزاولة نشاطها المصرفي بقوة في السودان عبر المراسلين المحليين والخارجيين، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

ودافع وزير الاستثمار بقوة عن النظام المالي المزدوج السائد في العالم الذي يطبق في عدد كبير من الدول العربية مثل مصر، السعودية، الكويت، الإمارات وقطر، مضيفاً أن النظام المالي المزدوج هو شكل من أشكال التعامل الموجود في كافة أنحاء العالم، وأضاف: “نحن ملتزمون به”.

وتابع قائلاً “إنه نظام يمكن من تحقيق التوازن في موضوع استقرار سعر الصرف الذي يأتي من التدفقات الكبيرة التي تأتي عبر البنوك الخارجية الى بنك السودان لإقامة المشروعات”.

ونبه إلى أهمية اتخاذ قرارات واضحة جدا في قانون النظام المالي والنظام البنكي والتسهيلات الائتمانية المعروفة في التداول والتعامل في موضوع الاعتمادات والتحويلات وموضوع المنتجات التي تتعلق بالبنوك والذي يمكن أن يتم بإضافة نافذة جديدة.

وأبان أن المواطن له الخيار في التعامل عن طريق النظام التقليدي أو النظام المعروف بالصيغ الإسلامية المطروحة، مستنكراً أن يكون النظام الجديد مربوط بالربا أو بغيره، وأضاف قائلا “لمن يتحدثون عن الربا، الربا هو استغلال لظروف الناس وظروف الإقراض من الدائن للمدين”.

وكانت هيئة علماء السودان أفتت بحرمة القانون الذي صادقت عليه الحكومة السودانية بإمكانية التعامل مع النظام المصرفي المزدوج، مشددة على أنه تعامل ربوي.

وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح في تصريحات، إن التعامل الربوي محرم بكل أشكاله، وعلى نظام الدولة المالي أو الأفراد الابتعاد عن الربا الذي حرمه الله.

ومضى صالح في القول: “وأذن لمن تعامل بالربا بالحرب مع الله، كما جاء في أكثر من أية من القرآن الكريم، لأنه محرم في كل شرائع الأنبياء”، حسبما أفاد موقع (النيلين) السوداني.

وأكد رئيس هيئة علماء السودان بأن كثير من الناس يقعون في المخالفات بإغواء الشياطين، مشيرًا إلى أن الربا من شأنه فتح حرب مع الله في الحياة الدنيا وعقاب في الآخرة، طالبًا تجنب التعامل الربوي حتى لا ينال السودان غضب من الله، حسب قوله.

