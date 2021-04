تحركات مصرية مرتقبة لدعم الجهود الليبية الساعية إلى اخراج المرتزقة من البلاد

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مصرية مرتقبة خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود الليبية الساعية إلى إخراج المرتزقة من البلاد، عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع أطراف دولية عدة في هذا السياق.

وقد أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش اليوم السبت، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا ، وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة.

كما وجَّه شكري دعوة لـ”المنقوش” من أجل زيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين.

وكذلك أوضحت المصادر، أن القاهرة قد أبدت دعمها لحديث الوزيرة الليبية عن ضرورة إخراج المرتزقة الموالين لـ”تركيا” من ليبيا، مؤكدة أن هذا الأمر هو “اشتراط لا تراجع عنه” في المحادثات مع أنقرة لتطبيع العلاقات.

وتحدثت المنقوش أمام مجلس النواب الإيطالي الجمعة، عن فتح حكومة الوحدة الوطنية حوارا مع تركيا خلال الفترة الماضية، مؤكدة “تصميمها على انسحابها من البلاد”، حسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وجاء رد فعل الإخوان “غاضبا” من تصريحات المنقوش، وهو ما ظهر على لسان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي تحدث عن “احترام” الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج وأنقرة، وبمقتضاها نشر الآلاف من المرتزقة السوريين وضباط أتراك ومعدات عسكرية في البلاد.

