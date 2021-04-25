المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع المسؤولين الفرنسيين الوضع في ليبيا والتطورات التي تشهدها المنطقة

باريس 25 أبريل 2021 ( وال )- بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” يان كوبيش ” خلال زيارته إلى باريس مع وزير خارجية فرنسا ” جان إيف لودريان ” الوضع في ليبيا لاسيما في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة

وقالت البعثة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني السبت إن الجانبان شددا على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل.

ودعا ” كوبيش ” و ” لودريان ” خلال مباحثاتهما إلى ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع.

كما التقى المبعوث الخاص بشكل منفصل مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ” كريستوف فارنو “، والمبعوث الخاص، ” بول سولير “، برفقة مسؤولين كبار آخرين.

وفي لقاء مع مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ” باتريك دوريل ” أكد المبعوث الخاص ” يان كوبيش ” من جديد تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي وحكومة فرنسا على الدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا.

وجرت مناقشة الوضع في ليبيا على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة حيث دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأثناء وجوده في باريس، تبادل المبعوث الخاص الآراء حول سبل دفع عملية السلام في ليبيا في مناقشة مثمرة مع الممثل الخاص السابق للأمين العام في ليبيا، ” غسان سلامة “. (وال- باريس)

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