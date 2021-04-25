تونس تحذر من تدهور الوضع الوبائي وتقترح غلق الحدود مع ليبيا

تونس 25 أبريل 2021 ( وال )- اجتمعت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بتونس، اليوم السبت، من أجل تقديم مقترحات للوقاية من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في ظل انتشار السلالة الجنوب أفريقية في ليبيا والسلالة البرازيلية في فرنسا.

وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، ” أمان الله المسعدي ” في تصريحات نقلتها إذاعة موازييك التونسية، إن اللجنة العلمية في حالة انعقاد دائم، وسترفع توصياتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، بشأن سبل منع دخول السلالتين إلى تونس والحد من ظهورهما.

واقترح ” المسعدي ” غلق الحدود البرية والجوية والبحرية، أو إجراء تحاليل سريعة بمناطق العبور على الوافدين على المطارات والموانئ حتى وان استظهروا بتحليل ( بى سى ار ) سلبي، على أن يتم وضع كل شخص يكون تحليله إيجابيا في الحجر الصحي الإجباري.

وأقرّ بصعوبة تنفيذ الاقتراح الثاني، الذي يتطلب وضع منظومة كاملة حسب الوافدين وهو ما يستوجب الإعداد له مسبقا وتوفير التحاليل والموارد البشرية الضرورية.

وحذر ” المسعدي ” من تطور الوضع الوبائي الذي وصفه بالخطير جدا لاسيما في ظل توافد أعداد هامة من المصابين بكوفيد-19 على المستشفيات، فضلا عن المقيمين بها لتلقى العلاج وهو ما يتسبب في إرهاق المنظومة الصحية. (وال- تونس)

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