ابن الخطيب .. حادثة انفجار المشفى تهز العاصمة بغداد

أكدت بعض المصادر الإعلامية في العراق وقوع حادثة انفجار في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد ، أسفرت عن وقوع قتلى و جرحى ، ليلة السبت.

حيث أفادت المعلومات الأخيرة بارتفاع عدد ضحايا مشفى ابن الخطيب إلى 24 قتيل على الأقل و 32 جريح ، وذلك نتيجة إنفجار عبوات الأوكسجين الموجودة .

و أدى الإنفجار إلى اندلاع حريق كبير في الطابق المخصص للانعاش الرئوي ، وانتشرت النيران بشكل سريع ، وفقأ لقناة السومرية .

و أوضح مدير المدني اللواء كاظم بوهان أن الفرق التابعة له قامت بالاستجابة للحادث بأسرعما يمكن ، لتنقذ حوالي 90 شخص كان موجود في المشفى .

و على أثر الحادثة ، تعالت الأصوات المطالبة بإقالة وزير الصحة ، حيث طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي .

إذ جاء في بيان للمفوضية : “تابعنا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح”.

و أضاف البيان : “اقل ما يقال عنها انها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة ل‍وزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي”.

و بدوره وجه مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية بالتحقيق في أسباب في حادثة حريق المشفى الواقع جنوب شرق العاصنة بغداد .

و نشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء : “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ينعى، شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد”.

و أوضح البيان أن الكاظمي امر بـ “بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة” .

حيث سيتم استقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانوني ” .

كما أمر الكاظمي بـ”بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق”.

