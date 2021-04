فضل شاكر .. شقيق الفنان اللبناني يسلم نفسه للجيش

أكدت بعض المصادر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان قيام المدعو فادي شمندر شقيق الفنان فضل شاكر بتسليم نفسه إلى قوات الجيش اللبناني .

حيث أوضحت المعلومات أن شمندر سلم نفسه إلى حاجز “الحسبة” المتمركز عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان ، و طلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج ، بعد تدهور حالته الصحية .

و يذكر أن فادي و فضل شاكر مطلوبان للأمن اللبناني منذ 2013 بعدة تهم مثل تمويل الإرهاب ، على خلفية مشاركتهما بمعارك رفقة أحمد الأسير المطلوب أيضاً للدولة ، وفقاً لروسيا اليوم .

وفي نهاية العام الفائت ،قامت المحكمة العسكرية اللبنانية ، غيابياً ، بإصدار حكمين مختلفين بحق المغني اللبناني و “الإرهابي” ” فضل شاكر ” على خلفية قضايا إرهاب .

حيث كانت التهم موجهة لشاكر بسبب دعمه لخلايا إرهابية عديدة ، كانت قد شاركت في الاعتداء على قوات الجيش اللبناني ، وفقاً لسكاي نيوز .

و أصدرت المحكمة الحكم الأول بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأعمال الشاقة ، إضافة إلى تجريده من كافة حقوقه المدنية كمواطن لبناني ، والتهمة كانت “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم” .

بينما اقتضى الحكم الثاني بالسجن لمدة 7 أعوام لـ ” فضل شمندر ” ( اسمه الحقيقي ) ، مع الأعمال الشاقة ، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية ، وتجريده من كافة حقوقه المدينة .

وذلك بعد إثبات تعاونه مع ” مجموعة الأسير ” التابعة للإرهابي أحمد الأسير ، المعتقل حالياً داخل السجون اللبنانية ، حيث كان يقدم الدعم المادي لأفراد المجموعة .

هذا ويشار إلى أن المحكمة قامت في عام 2017 ، بإصدار حكم غيابي بحق فضل شاكر ، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في بلدة عبرا بالقرب من مدينة صيدا .

و على ذلك ، علَّف الفنان فضل شاكر على الحكم الغيابي الذي صدر بحقه والقاضي بسجنه اثنان وعشرون عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من كامل حقوقه المدنية.

وفي لقاء له مع صحيفة لبنانية أكد فضل شاكر أنه تقصد التروي قبل الرد على الحكم الغيابي بحقه عبر وسائل الإعلام، لحين قراءة تفاصيل الحكم من قبل فريق الدفاع الخاص به، بحسب سبوتنيك.

وتحدث فضل عن تقصير الإعلام في البحث عن كامل تفاصيل الحقيقة واستشهد بما حدث معه في عام 2012، يوم تم إحراق منزله وسياراته على مدار ثلاثة أيام وتحت نظر القوات الأمنية في صيدا.

وأوضح شاكر حيثيات اتهامه بالإرهاب اللوجستي، وكيف تم فبركة الحدث: “بعدما أرسل أحد العاملين في مجال الفن بالسويد من المحبين له هدايا تتكون من ملاعق وشوك وصحون وخطوط هاتف سويدية، من دون معرفة شاكر المسبقة بأن هناك من يريد تقديم تلك الهدايا له”.

