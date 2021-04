السودان..الحرية والتغيير ترفض قانون الأمن الداخلي

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد عصمت محمود رفضهم لقانون الامن الداخلي، مشيرا إلى أن قانون الأمن الداخلي يكرس لعودة ممارسات النظام البائد.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير:” تفاجأنا كغيرنا من القوى السياسية بمسودة القانون، وأرجع رفضهم له لجهة أنه يكرس لممارسات النظام البائد التي استمرت طوال ثلاثين عاماً وأعتبر أنه لا يختلف كثيراً عن قانون جهاز الامن في عهد المخلوع”.

و أوضح عصمت محمود:” أن هذه الممارسات تؤكد أن هنالك جهة نافذة لم يسمها ترغب بعودة البلاد إلى عهود ماضية”، ونوه إلى أنهم:” سيخضعون المسودة للنقاش عبراللجنة القانونية”.

وتابع:”كنا نتمنى أن لا تتعجل الحكومة في إجازة هكذا قانون حتى لا تعرض الفترة الانتقالية للخطر، وأوضح أنها بتلك الخطوة ستجعل هنالك مسافة بينها وبين الشارع وأعلن عن مقاومتهم للقانون بصورته الحالية”، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.

وزير الاستثمار يدافع عن النظام المالي المزدوج من شبه “الربا”

أكد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد، اليوم السبت، على اعتماد النظام المالي المزدوج والتعامل به سيجعل التحويلات المالية طبيعية بين السودان وبين الدول الأخرى، لافتًا إلى فقد السودان لكثير من التعاملات الخارجية خلال عهد النظام البائد.

وكشف الهادي، عن بدأ بنوك مثل سيتي بنك وبنك الاعتماد التجاري وكذلك بعض البنوك التي غادرت السودان، مزاولة نشاطها المصرفي بقوة في السودان عبر المراسلين المحليين والخارجيين، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

ودافع وزير الاستثمار بقوة عن النظام المالي المزدوج السائد في العالم الذي يطبق في عدد كبير من الدول العربية مثل مصر، السعودية، الكويت، الإمارات وقطر، مضيفاً أن النظام المالي المزدوج هو شكل من أشكال التعامل الموجود في كافة أنحاء العالم، وأضاف: “نحن ملتزمون به”.

وتابع قائلاً “إنه نظام يمكن من تحقيق التوازن في موضوع استقرار سعر الصرف الذي يأتي من التدفقات الكبيرة التي تأتي عبر البنوك الخارجية الى بنك السودان لإقامة المشروعات”.

ونبه إلى أهمية اتخاذ قرارات واضحة جدا في قانون النظام المالي والنظام البنكي والتسهيلات الائتمانية المعروفة في التداول والتعامل في موضوع الاعتمادات والتحويلات وموضوع المنتجات التي تتعلق بالبنوك والذي يمكن أن يتم بإضافة نافذة جديدة.

The post السودان..الحرية والتغيير ترفض قانون الأمن الداخلي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ