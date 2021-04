سيناء .. الحكومة المصرية تفرض حظر تجوال شمال شبه الجزيرة

أعلنت الحكومة المصرية فرض حظر تجوال في المناطق الواقعة شمال شبه جزيرة سيناء ، ابتداءً من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد .

حيث جاء في البيان الحكومي أن الحظر سيشمل كل من : “المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية“.

و أضاف أن “حظر التجوال في سيناء يبدأ من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى ” وفقاً لروسيا اليوم .

أما مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب فيبدأ الحظر من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر .

هذا و كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن صباح اليوم عن فرض حالة الطوارئ على كالفة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة اليوم ، نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر .

و وجه البيان الرئاسي بتكليف ” الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ” .

و في السياق ، كشفت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وفيديوهات حول تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج.

وأكد خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، كانت متابعة بشكل شخصي تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي.

وتابع مجاهد بان زايد اطلعت على نسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء في محافظة سوهاج، ونسب تردد حالات الاشتباه على مستشفياتها.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية أنه “يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سرير داخلي وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي”.

مشيراً غلى أنه تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بسوهاج، وأن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج الذين يتلقون الرعاية الطبية وصل عددهم إلى 414 مريضا.

وأعطى مجاهد بالأرقام عدد الأسرة الشاغرة في مستشفيات سوهاج، إذ يتوافر 950 سرير داخلي و70سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعي شاغرين جاهزين لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

