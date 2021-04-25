كشفت وزارة الصحة السورية عنن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21999 حالة.

وأفادت الوزارة في بيانها حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، بتسجيل 16 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1526 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 180 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 15731 حالة.

هذا و تسلّمت سوريا أمس السبت، دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مكونة من 150 ألف جرعة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن “دفعة لقاحات ضد فيروس كورونا مكونة من 150 ألف جرعة إلى مطار دمشق الدولي اليوم مقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى الدولة السورية والشعب السوري”.

وهذه الشحنة، عبارة عن منحة تتألف من 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش في تصريحات صحفية من مطار دمشق الدولي، إن “سوريا تقدر هذه المساعدة التي ستسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد”.



وأضاف الغباش: إن “الجرعات ستُمنح أولا إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ثم إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”.



يذكر أنه من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة، وفي هذا السياق، قال السفير الصيني لدى دمشق، إن “الشحنة المقبلة وقوامها 150 ألف جرعة لقاح ستصل قريباً”.

و يوم الخميس الماضي ، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن الصحة السورية تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا، من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وذكر بيان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات “جافي” :”إن الشحنة ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب وستساعد العاملين في القطاع الصحي “على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن”.

وأكد البيان، فقد “تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي”.

The post الصحة السورية .. 135 إصابة و 16 وفاة جديدة بكورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ