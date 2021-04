الدولار يواصل الصعود في السوق الموازي السوداني

يواصل الدولار رحلة الصعود مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأحد.

وبحسب حديث تجار عملة لـ”أخبار سوق عكاظ” عن عودة المضاربات من جديد في السوق السوداء، وذلك نسبة لزيادة الطلب على الدولار مقابل العرض.

هذا وقد وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 392 جنيهاً في السوق الموازي.

وفي المقابل استقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 381.74840 جنيهاً.

ةفي سياق آخر، كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية، السبت، بأن إنتاج الذهب حقق إيرادات قدرها 22 مليار جنيه، مؤكدة بأن هذا الرقم يزيد عن الإيرادات التي تحققت في العام الماضي 2020.

وقالت الشركة إن زيادة إنتاج الذهب في الربع الأول من العام الجاري تزيد عن إنتاجية الربع الأول من العام 2020 بنسبة تصل إلى 117%، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وتعهد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك عبد الرحمن أردول، بالعمل على زيادة إنتاج الذهب والمضي قدمًا في تحقيق النجاحات لقطاع التعدين بالسودان.

وقال أردول إن الإنتاجية الحالية من شأنها أن تسهم في علاج الكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد فيما يخص الوقود والدقيق والأدوية.

وأبان أردول للعاملين بالشركة بأهمية عدم الالتفات إلى الاستهداف الذي يتعرضون إليه عبر الشبكات الاجتماعية، وامتدح جهودهم رغم ذلك الاستهداف حسب قوله.

وشدد أردول على سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية التي تتبعها الشركة فيما يخص تعاملاتها بالداخل والخارج.

وبدوره أقر وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته على الاستيراد عموماً والمواد الخام خاصة.

وقال وزير الصناعة أن أسعارالسلع حالياً تشهد استقراراً رغم ارتفاعها، وفقاً لما أورد “السوداني”.

هذا وقد وعد الشيخ بتوفير الدقيق لمخابز أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، فضلاً عن إيجاد آلية لتوزيع الخبز في المناطق المكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة على أسواق المؤسسة الوطنية التعاونية، التي أُنشئت لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعاب الشيخ الزيادات التي طرأت على أسعار الفواكه واللحوم، لافتاً إلى أن المواطن إطمأن بسبب الوفرة في السلع وبكميات كبيرة.

داعياً لعدم “الهلع والتدافع” لشراء السلع بكميات كبيرة، مؤكداً لأن تجربة المؤسسة التعاونية الوطنية، نشاط يستحق الدعم والتمدد.

