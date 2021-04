بسبب قطوعات المياه.. احتجاجات وإغلاق للطرق الرئيسية بمحلية شرق النيل

احتج أهالي محلية شرق النيل، “المايقوما، شارع واحد” بإغالقهم الطرق الرئيسية، بسبب قطوعات المياه والتي استمرت لأسبوعين.

هذا وقد احتج سكان هذه الأحياء في شرق النيل، بإشعال النار على الإطارات، فضلاً عن التتريس، نسبة لـ”قطوعات المياه” التي يعانون منها لحوالي أسبوعين، بحسب “الراكوبة نيوز”.

موضحين أنهم رفعوا شكوى للمحلية، لمنهم لم يتلقوا رداً بخصوصها، لافتين إلأى أن قطوعات المياه في شهر رمضان، تجعل الحياة صعبة ومستحيلة.

وكشف المواطنين أنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام محلية شرق النيل، يطالبون من خلالها بإقالة المدير التنفيذي ومدير هيئة المياه بالمحلية.

لأنهم ظلوا يخدعون المواطنين طيلة الفترة السابقة بأن هنالك صيانة في محطة المياه ليكتشف المواطنين أن ذلك غير صحيح.

وفي سياق آخر، تقدمت مديرة هيئة مياه الخرطوم مهندس نادية عبد العزيز مختار، بطلب استثناء محطات المياه الرئيسية من برمجة قطوعات الكهرباء التي تعاني منها الولاية.

كما طالبت الإدارة العامة لهيئة مياه الخرطوم، بضرورة تقيلي من ساعات القطع في الخطوط التي توجد بها آبار ارتوازية.

وقالت المهندسة نادية بحسب صحيفة “الجريدة” بأن:”عودة أزمة المياه في مناطق عديدة بمحلية شرق النيل وأمدرمان إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما أدى الى حدوث خلل في عملية رفع المياه لاسيما في المناطق التي تعتمد على الآبار اعتماداً كلياً”.

وأوضحت نادية بأن :”حل أزمة المياه الحالية يحتاج الى توفير التمويل لشراء مولدات ووقود (جاز) في محطات المياه تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي”.

الجدير بالذكر ان عدد كبير من مواطنون منطقة شرق النيل شكو في وقت سابق من شهر مارس الماضي، من انقطاع المياه لفترة امتدت لأربعة أيام متتالية واصفين الأزمة الحالية بغير المسبوقة.

على صعيد منفصل، أدان مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. عماد علي، استمرار إدخال المستشفيات داخل برمجة قطوعات الكهرباء، وكيف تعامل المستشفيات كمعاملة المنازل والتى ستكون نتائجها مأساوية.

وصرح مدير المستشفيات في وزارة الصحة لـ(الصيحة) أن:” مديري المُستشفيات تم طردهم من قِبل مسؤول لجأوا إليه للتفاوض حول قطع الخط الساخن عن المستشفيات”.

وأكد د.عماد :”أنّ الحكومة لا تخصص أي ميزانيات للمستشفيات وأنها تعتمد في تسييرها على دخولات ذوي المرضى ورسوم الخدمات الأخرى”.

