هاتف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، لتقديم واجب العزاء له وللشعب التشادي بوفاة الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن تمنيانه لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس الانتقالي للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

ومن جانبة، شكر رئيس المجلس الانتقالي التشادي الجنرال محمد ديبي عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.

وكان المجلس العسكري في تشاد أعلن عن “ميثاق انتقالي”، وبدأ مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني عقب مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد 18 شهرا بانتخابات رئاسية، إلا أن هذه الخطوات ما تزال مرفوضة من المعارضة.

الحفاظ على النفوذ الفرنسي في أفريقيا.. ماكرون أول الحاضرين لجنازة ديبي

اجتمع زعماء فرنسا وعدد من الدول الإفريقية يوم الجمعة 23 أبريل/نيسان في تشاد لحضور جنازة الرئيس إدريس ديبي، الذي رفعت وفاته المفاجئة هذا الأسبوع قبضته التي استمرت ثلاثة عقود على السلطة وأشعلت فتيل معركة السيطرة على البلاد.

وبدا واضحاً أن رؤساء هذه الدول يدعمون نجل الرئيس الراحل ديبي، الذي تولى مقاليد السلطة، بعد إشارة الجيش التشادي إلى أن والده توفي في ساحة المعركة وهو “يحاول حماية البلاد من المتمردين الذين كانوا يهدفون إلى السيطرة عليها”.

ماكرون أول الحاضرين لجنازة ديبي

تقول صحيفة The Washington Post الأمريكية، إن حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان مميزاً بشكل كبير، إذ تعهد في خطاب “بمساعدة تشاد على الخروج من أزمتها” وجلس بجوار خليفة ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، المعروف أيضاً باسم محمد كاكا، رغم الانتقادات بأن الشاب البالغ من العمر 37 عاماً قد تحايل على الدستور لتمديد حكم عائلته.

واعتبر محللون حضور ماكرون فصلاً جديداً في تاريخ طويل من النفوذ الفرنسي في وسط وغرب إفريقيا، حيث تكتسب الحركات الرامية إلى تقليص العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة زخماً.

The post ولي العهد السعودي يهاتف رئيس المجلس العسكري التشادي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ