بالصور: فيفي عبده تحتفل بعيد ميلادها من داخل المستشفى

احتفلت الفنانة المصرية فيفي عبده بعيد ميلادها من داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضها لوعة صحية، وخضوعها لعملية جراحية طارئة.

وقالت فيفي، في رسالتها لطمأنة الجمهور: ‏”صباح الخير من المستشفى عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه”.

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية، حيث قالت: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم”، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.

وشاركت فيفي عبده متابعيها عبر “إنستغرام” صورةً كشفت بها عن مفاجأة كانت بانتظارها عند عودتها لمنزلها، حيث احتفل بها أفراد أسرتها بمناسبة عيد ميلادها.

وكشفت الصورة عن قالب تورتة مدون عليها اسم فيفي عبده، التي علقت بقولها: “أنا الحمد لله رجعت من المستشفى.. ولقيت المفاجأة الحلوة ديه بمناسبة عيد ميلادي وسط ولادي وأهلي”، واختتمت منشورها قائلة: “كل سنة وانتوا وأهلي طيبين وبألف خير بحبكم وبحبهم أوي”

وفي وقت سابق، أطلقت الفنانة ​فيفي عبده​، تحذيرات لمتابعيها من خطورة فيروس ​كورونا​، عبر مقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي الانستغرام.

حيث ظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو من منزلها ووجهت رسالة لجمهورها قالت فيها: “بوجه رسالة كل الشباب المتهور الي مش بيسمع الكلام وبيفتكر الموضوع بسيط، خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدا، وأنا لما كنت بضحك على كورونا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، ولكن عرفت انه مش هين وبيضيع أرواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم”.

كما طمأنت الراقصة المصرية متابعيها على صحتها من خلال هذا الفيديو، ووجهت شكرها في ختام حديثها إلي كل من إهتم وتابع مستجداتها في العالم العربي، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق، نشرت النجمة فيفى عبده، فيديو عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعى برفقة الطبيب المعالج لها، لتطمئن جمهورها ومتابعيها علي صحتها

