الإمارات تدعم السعودية في مقاطعة المنتجات الزراعية اللبنانية

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للمملكة العربية السعودية في قرار مقاطعتها للمنتجات الزراعية اللبنانية بعد حادثة تهريب المخدرات إلى المملكة .

حيث جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات : ” ندعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات ، و نؤيد كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع ” .

و دعت إلى ” تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها “، وفقاً لقناة العربية .

و كانت المملكة العربية السعودية قد حظرت يوم الجمعة، دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

إذ أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

هذا و أشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أن نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي ما تم ضبطه.

وأفاد المتحدث باسم المديرية النقيب محمد النجيدي أن “وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة، في تهريب مواد مخدرة مخبأة داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان”.

وقال: “نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في كشف عدة عمليات تهريب قادمة من لبنان داخل شحنات خضار وفواكه، من أبرزها ضبط أكثر من 20 مليون قرص (إمفيتامين) مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص (إمفيتامين) مخدر”.

وتابع: “ما صدر من بيان سابق حول ضبط كمية من الأقراص المخدرة بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة”.

The post الإمارات تدعم السعودية في مقاطعة المنتجات الزراعية اللبنانية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ