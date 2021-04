تعرضت الفنانة ريهام حجاج لحملة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بزي صعيدي وظهور «قصة» من شعرها، في مسلسلها الرمضاني ” وكل ما نفترق”.

وردت حجاج، على الهجوم الساخر عليها عبر حسابها على موقع الإنستجرام قائلة: «هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة!! بتخترعوا ليه يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب!».

وتابعت: «زينب يعني زوزو (بنت) وأول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة، وطبيعي لو بنت شعرها كده ولبست عمة هيطلع لها قصة ومش معنى إنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية البنات الصعايدة القمر».

تدور أحداث المسلسل حول قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر برفقة شقيقتها زينب، وفقا لموقع العين الإخبارية.

وفي وقت ستبق، تصدرت الفنانة ريهام حجاج ايضا التريند المصري عقب نشرها مجموعة من الصور وهي تقبل زوجها في عيد ميلاده وهو رجل الأعمال محمد حلاوة، والتي وصفت حسب المتابعين بالمستفزة والجريئة.

وتداول المتابعين إحدى الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور ريهام حجاج وهي تقبيل زوجها بعنف في وجهه، ونالت الصورة عدة تعليقات من قبل الجمهور وكان أبرزها: “عنيفة اوي يا ريهام مش كدة” و”الحب مش كدا اهدي شوية” و”بالراحة عالراجل ياست حلويات” و”صورة مستفزة”، وفقا لموقع أخبار اليوم.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة من داخل منزلهما، عبر خاصية “القصص القصيرة”، خلال حسابها بموقع “إنستجرام”.

ويذكر أن زوج الفنانة ريهام حجاج رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، و يعيش الاثنان فى حالة سعادة بالغة منذ ارتباطهما وهو ما تأكده العديد من الصور بينهما، وفقا لموقع اليوم السابع.

تأجل عرض مسلسل باسيل المصري، للنجمة (ريهام حجاج)، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان (2021)، لرمضان (2022)، لأسباب عدة حالت دون تنفيذه بالشكل الأمثل.

The post ريهام حجاج تتعرض للسخرية وتتصدر التريند المصري..لهذا السبب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ