الكاظمي يقوم بتوقيف محافظ بغداد ووزير الصحة واحالتهما الي التحقيق

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، توجيهات صارمة إلى المسؤولين على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، فيما طلب بكشف نتائج التحقيق خلال 24 ساعة.

وعقد الكاظمي فجرًا اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية “الحادث المأساوي” في مستشفى ابن الخطيب، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال الكاظمي، “الحادث الاليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم ولهذا كان يجب أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح. الرحمة للأرواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الأليم، وجهنا باعتبارهم شهداء، كما وجهنا برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق”.

وأضاف، “أقولها بصراحة الحادث هو مس بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام. مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم”.

وتابع الكاظمي، “الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين، ويجب أن يتم تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق”.

وشدد بالقول، “أي تهاون سنحاسبه بقوة.. اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غداً إذا تقاعسنا سيسقط آخرون.. يجب أن لا يقول لي أحد تماس كهربائي.. هذا أمر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها. أين جيش الموظفين للصيانة؟ أين الفنيين؟ أين الجهات الرقابية؟ أين أمن المستشفيات والوزارات والأماكن العامة”.

وبيّن قائلاً “لديكم توجيه واضح.. كل مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقق إجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض، ولن أسمح أن يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول أرسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا إجراءات السلامة والوقاية”.

وطلب الكاظمي، كشف “نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان”، فيما وجه بـ “إعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث الأليم”.

وأعلنت لجنة الصحة النيابية، الاحد، اهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماعها المقرر عقده اليوم على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس”، (25 نيسان 2021)، إن “اجتماع اليوم في مبنى البرلمان يأتي للوقوف على اسباب حادث مستشفى ابن الخطيب”، مضيفا “هنالك اخطاء لا تغتفر، خاصة التي تزهق بها الارواح”.

وأوضح، أن “الاجتماع سيتضمن مناقشة توفير اجراءات السلامة، اجهزة الامان وسيارات الاطفاء واجراء الصيانة وتحوطات في المستشفيات لاسيما في ردهات مرضى كورونا وكثرة انابيب الاوكسجين هناك”.

واشار الى، “اهمية ضمان عدم تكرار تلك الحوادث واشراك اللجان التحقيقية مع الاجهزة المختصة واخذ التدابير اللازمة”.

وأكد خلاطي، أن “التحقيق مستمر بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب وبانتظار النتائج، ومسألة تقديم الدعم والمساعدات الطبية هي الاهم في هذه الساعات”.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأحد، بدء اجتماع لجنة الصحة النيابية لبحث اسباب حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقى “ناس” نسخة منه، (25 نيسان 2021)، إنه “بدء الان اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة الحلبوسي لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب”.

وأعلن مجلس النواب، الأحد، جدول أعمال جلسته الاستثنائية المقرر انعقادها يوم غد الاثنين.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة وتلقى “ناس” نسخة منه، (25 نيسان 2021)، والتي ستناقش الحادث المأساوي المتمثل بحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد