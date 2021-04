مصر.. التربية والتعليم تنهي العام الدراسي في 30 أبريل

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية، صباح اليوم الأحد، أن العام الدراسي الحالي ينتهي في 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وأصدرت الوزارة بيان على صفحتها بموقع فيسبوك قالت فيه:” تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية”.

وأشار البيان،إلي أن الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري سوف تجرى في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨، وفقاً للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

كما قالت الوزارة، أنه سيُستكمل العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختيارياً وعلى أن تقوم الدولة بكافة الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية لطلاب الشهادات العامة.

كما أوضح البيان، بخصوص المدارس العالمية، أنها سوف تستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقا، وأنه تم منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام واستكمال التعلم أونلاين.

وأكدت الوزارة، أنها قبل نهاية الإسبوع، ستنشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قالت الوزارة :” أنها ممتنة بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا بعد أن استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة وأتموا قدرا مناسبا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم”، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق كورونا، أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، من أجل البدء في خطة تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت الوزيرة هالة زايد في مؤتمر صحفي، السبت، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “فاكسيرا” المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة “سينوفاك” الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر.

