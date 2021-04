الصحة السعودية توفر لقاح كورونا المستجد للسيدات الحوامل

كشفت وزارة الصحة السعودية، صباح اليوم الأحد، عن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد الحوامل، بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

حيث نشرت وزارة الصحة السعودية، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر قالت فيه: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت الوزارة يوم أمس السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وكانت السلطات السعودية، قد فرضت عقوبة مشددة على كل شخص يتعمد نقل فيروس كورونا، واعتبرته من الجرائم التي تضر بمنظومة الصحة العامة.

وفي بيان نشرته النيابة العامة السعودية جاء فيه: أن “جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا للآخرين تستوجب العقوبة”، موضحة أن “كل من تعمد نقل عدوى كورونا للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما”.

وأضافت: “يعاقب القانون بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وإبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا، كما وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة”.

وبينت أنه “يضاف إلى ذلك عقوبات للحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها”.

وفي السياق، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قبل أيام، عن تلقيها عدد ٣٤ بلاغ حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية من أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا”.

وأوضحت هيئة الدواء السعودية، أنها قامت بدراسة هذه البلاغات وتحليلها من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، مشيرة إلى أن هناك سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها.

وذكرت الهيئة ان:” اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جدًا”، وفقا لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

