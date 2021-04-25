نظام بشار الأسد يتسلم من الصين 150 ألف جرعة لقاح “سينوفارم”

تسلّمت حكومة نظام بشار الأسد السوري، خلال الساعات الماضية، 150 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، مقدمة من الصين.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري في بيان حسب ما اعلنت مصادر محلية، أن الصين قدمت 150 ألف جرعة لقاح من نوع “سينوفارم”.

وادعى وزير الصحة التابع للنظام المدعو “حسن الغباش” أن اللقاح الصيني تجاوز مراحل التجريب الثلاث وأثبت فعاليته ومأمونيته بكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن عملية التلقيح ستبدأ للكوادر الطبية، وبعدها ستستهدف المواطنين وخاصة كبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة وسيتم تنظيم طلب استخدام اللقاح عبر منصة إلكترونية سيعلن عنها قريباً حتى يكون التوزيع عادلاً وللمستحقين، حسب تعبيره.

من جانبه لفت السفير الصيني في دمشق، إلى أن هناك دفعة ثانية مؤلفة من 150 ألف جرعة أيضا ستصل قريبا عن طريق الصليب الأحمر الصيني.

حالات الإصابة بـ فيروس كورونا

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام بشار الأسد، اليوم الخميس، عن تسلّمها الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والمقدمة من المنصة العالمية للقاح كورونا “كوفاكس”.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن الدفعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس تتكون من 203 آلاف جرعة، وهو من نوع “أسترازينيكا”.

وأوضح البيان أن الدفعة الأولى وصلت بجهود من منظمة الصحة العالمية ومنظمة “يونيسيف”، لافتا إلى أن هذه الدفعة الأولى سوف تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن وصول أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 21999 حالة، والشفاء 15731 حالة، والوفيات 1526 حالة.

وفي السياق ذاته، أكد عضو الفريق الاستشاري لمواجهة جائحة كورونا التابع للنظام “نبوغ العوا”، أن طفرة كورونا الحالية أسوء طفرة وعدد الإصابات والوفيات مرتفع أكثر من الطفرة الأولى.

وأشار إلى أن “منحى الإصابات حالياً ليس مسطحاً بل هناك ارتفاع وإصابات كثيرة بسبب الإهمال من قبل الناس”، مشيرا إلى أن “أكثر الإصابات في دمشق وريفها”.

يشار إلى أن 53 ألف جرعة من لقاح ” أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، وصلت الأربعاء الماضي إلى مناطق الشمال السوري، وهي الدفعة الأولى التي سيتم عبرها تطعيم الكوادر الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية.