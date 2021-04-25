ياسر جلال ينتهي من تصوير مسلسل ضل راجل

فرغ الممثل المصري ياسر جلال من تصوير مسلسله ضل راجل فجر اليوم الأحد، حيث جمعته آخر المشاهد مع نور اللبنانية ورنا رئيس وباقي أفراد الممثلين.

ويعمل مخرج مسلسل ضل راجل على مونتاج الحلقات بالتزامن مع عرضه حاليًا على قناة الحياة المصرية، حيث تتسلم الحلقات الجهة المنتجة وهي شركة سينرجي.

وتواصلت أحداث مسلسل ضل راجل، حيث شهد الحلقة 13 عرض سعيد المحامي (عصام السقا) ابن المعلم، المساعدة على جلال، حتى يرجع حق شهد قانونيًا، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويؤدي هذا التصرف إلى دخول الشك في نفس الأم هدى (نرمين الفقي) التي تدخل غرفة ابنتها الصغرى (سارة) فجأة، معتقدة أنها تكلم شابا، لكنها كانت تشاهد فيديوهات على برنامج “تيك توك” التي وصفتها بقلة الأدب.

وتحدث المفاجأة حينما يتصل الضابط محمود عبد الغني بياسر جلال ويطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة حالًا، فيجد الطبيبة نور اللبنانية متواجدة هي الأخرى.

ويخبر محمود عبد الغني، ياسر جلال، بأن الشاب الذي قابلة هو سليم وليس عادل كما قال له.

تجدر الإشارة أن مسلسل ضل راجل يعرض يوميًا على قناة الحياة المصرية عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، يؤدي بطولته ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية رفقة نخبة من النجوم.

وبعد طرح برومو مسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال تصدر هاشتاج باسم المسلسل تريند تويتر، وعبر المغردون عن سعادتهم الشديدة بالبرومو، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر عرض المسلسل ومشاهدته.

المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بشكل حصري على قناة الحياة، حيث نشر الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل “ضل راجل” تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وإنعام سالوسة وآخرون، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل “الفتوة” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي وليلى أحمد زاهر وعدد آخر من نجوم الوسط الفني.

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