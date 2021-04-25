السفير السعودي لدي لبنان: المخدرات المهربة من لبنان تكفي لإغراق المنطقة

أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، اليوم الأحد، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات الماضية، وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم والوطن العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أوضح السفير السعودي لدي لبنان في تصريحات لمصادر أن تهريب تلك المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما كل أرجاء الوطن العربي.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت يوم الجمعة منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من اليوم الأحد.

أتى هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان في علب.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية مكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن في شمال شرق المملكة، وهم 5 متهمين، و4 مواطنين ونازح.

كما أكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

حظر دخول الخضر والفواكه بسبب تهريب المخدرات للمملكة

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي للمديرية مكافحة المخدرات لمصادر خاصة في حينه إن المضبوطات القادمة من لبنان أكثر من 75%، مضيفا أن السلطات نفذت ضربات استباقية ضد التهريب من لبنان”.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية في لبنان بقرار حظر دخول الخضر والفواكه بسبب تهريب المخدرات للمملكة.

وشددت في بيان على أن الوزير شربل وهبة نقل الموضوع إلى كبار المسؤولين في الدولة، مؤكدة أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، كما أشار الوزير وهبة إلى أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة البلاد”.

بدوره أكد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أن بلاده “على استعداد للتعاون مع كل الدول العربية والغربية لمكافحة تهريب المخدرات”. وأوضح أن “لبنان بذل جهودا مضنية لمحاربة تهريب المخدرات، لكن المهربين يحققون نجاحات في بعض الأحيان”.