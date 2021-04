اعتصام بربر.. حكومة نهر النيل لن تلجأ للقوة لفض الاعتصام

أوضحت آمنة المكي، والية ولاية نهر النيل، اليوم الأحد، عن الموقف الرسمي في الولاية من اعتصام بربر الذي دخل يومه السابع، نافية أن يتم فض الاعتصام بالقوة.

وقالت المكي أن حق الاعتصام والتظاهر والتعبير السلمي هو حق شرعي ومحفوظ طالما أنه لا يضر بالمصالح العامة والمنشآت الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين.

ويأتي تعليق المكي على اعتصام بربر كأول تعليق رسمي صادر عن أمانة حكومة ولاية نهر النيل شمال السودان.

وأصدرت حكومة ولاية نهر النيل بيان بخصوص اعتصام بربر جاء فيه: “قمع الحريات وفض الاعتصامات السلمية للمطالبة بالحقوق، نكوص عن عهود الثورة ومواثيقها التي مُهرت بدماء خيرة شباب الوطن في ثورة أدهشت كل العالم بسلميتها”، بحسب الانتباهة.

وقال البيان أن حكومة الولاية تسعى لمعالجة جميع القضايا التي من شأنها تحقيق أهداف الثورة، والبعيدة كل البعد عن الفتن التي يستغلها البعض لإحداث بلبلة وإجهاض الثورة.

وشددت حكومة الولاية في بيانها على أهمية التمسك بالسلمية داعية المعتصمين في اعتصام بربر إلى التسلح بالسلمية والابتعاد عن الإضرار بحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وكان قد احتج أهالي محلية شرق النيل، “المايقوما، شارع واحد” بإغالقهم الطرق الرئيسية، بسبب قطوعات المياه والتي استمرت لأسبوعين.

هذا وقد احتج سكان هذه الأحياء في شرق النيل، بإشعال النار على الإطارات، فضلاً عن التتريس، نسبة لـ”قطوعات المياه” التي يعانون منها لحوالي أسبوعين.

موضحين أنهم رفعوا شكوى للمحلية، لمنهم لم يتلقوا رداً بخصوصها، لافتين إلأى أن قطوعات المياه في شهر رمضان، تجعل الحياة صعبة ومستحيلة.

وكشف المواطنين أنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام محلية شرق النيل، يطالبون من خلالها بإقالة المدير التنفيذي ومدير هيئة المياه بالمحلية.

لأنهم ظلوا يخدعون المواطنين طيلة الفترة السابقة بأن هنالك صيانة في محطة المياه ليكتشف المواطنين أن ذلك غير صحيح.

وكانت قد تقدمت مديرة هيئة مياه الخرطوم مهندس نادية عبد العزيز مختار، بطلب استثناء محطات المياه الرئيسية من برمجة قطوعات الكهرباء التي تعاني منها الولاية.

كما طالبت الإدارة العامة لهيئة مياه الخرطوم، بضرورة التقليل من ساعات القطع في الخطوط التي توجد بها آبار ارتوازية.

وأوضحت نادية بأن :”حل أزمة المياه الحالية يحتاج الى توفير التمويل لشراء مولدات ووقود (جاز) في محطات المياه تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي”.

الجدير بالذكر ان عدد كبير من مواطنون منطقة شرق النيل شكو في وقت سابق من شهر مارس الماضي، من انقطاع المياه لفترة امتدت لأربعة أيام متتالية واصفين الأزمة الحالية بغير المسبوقة.

The post اعتصام بربر.. حكومة نهر النيل لن تلجأ للقوة لفض الاعتصام appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ