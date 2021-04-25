حكومة ولاية نهر النيل حق الاعتصام والاحتجاج والتعبير السلمي حق مكفول للجميع

أورد المكتب الإعلامي لأمانة حكومة ولاية نهر النيل اليوم تصريحا صحفيا حول إعتصام محلية بربر أوضح فيه متابعة إعتصام لجان المقاومة بمدينة بربر واغلاق مباني المحلية بالإضافة لمتابعة الشائعات التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن حكومة ولاية نهر النيل ترتب لفض الاعتصام بالقوة.

وفي هذا الصدد تؤكد حكومة ولاية نهر النيل أن حق الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والتعبير السلمي للمطالبة بالحقوق والخدمات مكفول للجميع دون الإضرار بالمصالح العامة والمنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين.

كما تؤكد أن قمع الحريات وفض الاعتصامات السلمية للمطالبة بالحقوق هو نكوص عن عهود الثورة ومواثيقها التي مهرت بدماء خيرة شباب الوطن في ثورة ادهشت كل العالم بسلميتها.

كما تؤكد حكومة الولاية سعيها الحثيث لمعالجة كافة القضايا التي تحقق أهداف الثورة بعيداً عن الفتن التي يستغلها البعض لإثارة القلاقل بغرض اجهاض الثورة. ونهيب بجماهير الثورة وقواها الحية ان يظلوا متمسكين بسلاح السلمية دون الإضرار بحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وفي ذات السياق توجه وزير الأوقاف والشئون الدينية اليوم لولاية نهر النيل ولقائه والي الولاية د. امنة احمد المكى بامانة الحكومة اثناء حضوره ختام فعاليات القوافل الدعوية الرمضانية لفت الى ان وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وزارة للجميع نظرا لان السودان بلد متعدد .

وأشار الى ان القوافل الدعوية التي تسيرها الوزاره تركز على مبدأ السلام العام والتعايش والتعامل بين الناس باعتبار ان شهر رمضان المعظم فترة خصبة لغذاء الارواح

، مؤكدا على اهمية الزيارات بين المركز والولايات والوقوق على سير العمل بادارات الشؤون الدينية والاوقاف والحج والعمرة بالولايات لمتابعة الاداء والتقييم والتقويم.