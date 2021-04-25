مفرح ورش الائمة والدعاة تهدف الى رفع قدراتهم وتبصيرهم بأدوار المرحلة

اكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاستاذ نصر الدين مفرح احمد اهمية الانفتاح وازالة اللبس الذى يعترض اذهان البعض بشأن عدد من القضايا منها قضية الدين مشيرا الى اهتمام حكومة الفترة الانتقالية بالدين كاهتمامها بالزراعة والتجارة وغيرها وانها اسست للدين على الطريقة الصحيحة.

ولفت الوزير خلال زيارته اليوم لولاية نهر النيل ولقائه والس الولاية د. امنة احمد المكى بامانة الحكومة اثناء حضوره ختام فعاليات القوافل الدعوية الرمضانية لفت الى ان وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وزارة للجميع نظرا لان السودان بلد متعدد .

وأشار الى ان القوافل الدعوية التي تسيرها الوزاره تركز على مبدأ السلام العام والتعايش والتعامل بين الناس باعتبار ان شهر رمضان المعظم فترة خصبة لغذاء الارواح، مؤكدا على اهمية الزيارات بين المركز والولايات والوقوق على سير العمل بادارات الشؤون الدينية والاوقاف والحج والعمرة بالولايات لمتابعة الاداء والتقييم والتقويم.

تبصير

وكشف مفرح الى ان ورش الائمة والدعاة تهدف الى رفع قدراتهم وتبصيرهم بأدوارهم خلال المرحلة القادمة انطلاقا من مبادئ الحوار وقبول الاخر وادب الخلاف وادارة التنوع الدينى وضبط الخطاب الدينى وتعزيز فقه الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

من جانبها اكدت والي ولاية نهر النيل د. امنة احمد المكي ترحيب حكومة الولاية بالزيارة كما اكدت على اهمية فتح الحوار وحوجة الناس له مشيرة الى اهمية القوافل الدعوية والدروس الدينية في نشر وبث الوعي الديني .

هذا وعقد وزير الشؤون الدينية والاوقاف اجتماعا ضم المسؤلين عن الشؤون الدينية والاوقاف والحج والعمرة بولاية نهر النيل وقف خلاله سير الاداء .