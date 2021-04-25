فيديو يوثق اللحظات الأولى لانفجار مستشفى ابن الخطيب في بغداد

انتشر فيديو مسجل يوثق اللحظة الأولى التي انفجرت فيها أنابيب الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد يوم أمس.

ونقلن وكالة RT العربية، فيديو مسجل يظهر انفجار قنينة داخل إحدى ردهات المرضى حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا.

وعند انفجار الأسطوانة التهمت النيران الأسطوانات الأخرى لتنفجر واحدة تلو الأخرى مسببة انفجاراً عنيفاً.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية العراقية.

فيديو يوضح لحظة الإنفجار

وفي السياق، تقدم الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر، اليوم الأحد ، بالعزاء لأسر وضحاها كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وكتب الفنان كاظم ساهر عبر حسابه الشخصي على مع “الإنستجرام” : “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب”.

واكمل السهر قائلا “نسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وفقا لموقع فيتو.

وكانت قد أكدت بعض المصادر الإعلامية في العراق وقوع حادثة انفجار في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد ، أسفرت عن وقوع قتلى و جرحى ، ليلة أمس السبت.

حيث أفادت المعلومات الأخيرة بارتفاع عدد ضحايا مشفى ابن الخطيب إلى 24 قتيل على الأقل و 32 جريح ، وذلك نتيجة إنفجار عبوات الأوكسجين الموجودة .

و أدى الإنفجار إلى اندلاع حريق كبير في الطابق المخصص للانعاش الرئوي ، وانتشرت النيران بشكل سريع ، وفقأ لقناة السومرية .

و أوضح مدير المدني اللواء كاظم بوهان أن الفرق التابعة له قامت بالاستجابة للحادث بأسرعما يمكن ، لتنقذ حوالي 90 شخص كان موجود في المشفى .

و على أثر الحادثة ، تعالت الأصوات المطالبة بإقالة وزير الصحة ، حيث طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي .

إذ جاء في بيان للمفوضية : “تابعنا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح”.

و أضاف البيان : “اقل ما يقال عنها انها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة ل‍وزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي”.

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