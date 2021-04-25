سعر الدولار وصرف العملات مقابل الجنيه اليوم الاحد 25 ابريل

استقر سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات الأحد 25 أبريل 2021، لدى بنك السودان المركزي، فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية.

وهبط الجنيه السوداني بنسبة قياسية بعد ملامسة سعر الدولار في السودان، أمس السبت الـ 400 جنيه، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأرجع الخبراء تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق الموازية إلى النقص الحاد في المعروض مقارنة بزيادة الطلب خلال افتتاح تعاملات السوق الموازي المبكرة وفق مصادر مصرفية ووسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، عند مستوى 381.76 جنيه للشراء، و383.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح الأحد، 390 جنيها، بعد فترة من التذبذب في الأسعار خلال تداولات أمس السبت ما بين 400 جنيه للدولار الواحد، و395 جنيها.

وارتفعت أسعار الدولار حيث تم تداول متوسط سعر الدولار الواحد، أمس السبت بمبلغ 390 جنيها مقابل 386.00 جنيها الخميس، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 103.60 جنيهات َوالدرهم الإماراتي 106.40 جنيهات بينما بلغ سعر البيع لليورو 470.0 جنيها.

المعروض

وارجعت المصادر انخفاض الجنيه إلى نقص المعروض بشكل غير مسبوق مقابل اتساع حجم الطلب حاليا وأفاد متعاملون أن الأسواق الموازية تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم المضاربات بسبب زيادة الطلب وعودة نشاطها .

سجل سعر اليورو في السودان صباح الأحد، لدى بنك السودان المركزي نحو 459.55 جنيه للشراء، و461.85 جنيه للبيع، مقابل 470 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وجاء سعر الجنيه الإسترليني، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 532 جنيها للشراء، و534.66 جنيه للبيع، مقابل 552 جنيها لدى السوق الموازية (السوداء).

وظل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، مستقرا عند 101.81 جنيه للشراء، و 102.32 جنيه للبيع، فيما تراجع متوسط سعره لدى السوق الموازية إلى 103.60 جنيه مقابل 104 جنيهات أمس السبت.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، صباح الأحد، عند 103.94 جنيه للشراء و 104.46 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 106.40 جنيها، مقابل 106 جنيهات في ختام تعاملات أمس السبت.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، عند 1260.78 جنيه للشراء و 1267.09 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه خلال تعاملات أمس السبت

وقالت المصادر لوسائل إعلام محلية إن أسعار العملات قفزت بشكل تدريجي منذ الأسبوع الماضي بدافع ارتفاع الطلب مقابل العرض رغم استمرار التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية.