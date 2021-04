كوروتوا: مصير ريال مدريد في الدوري تحت أقدام أتلتيكو وبرشلونة

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد بأن التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي بات معلقًا تحت أقدام لاعبي أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وخرج ريال مدريد بنتيجة التعادل في مباراتين من آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني أمام خيتافي وريال بيتيس، مما جعل فرصة تحقيق اللقب تبدو معقده.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات كورتوا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية التي قال فيها إنه في حال فوز برشلونة وأتلتيكو فسيصبح الأمر أكثر تعقيدًا، لافتًا إلى ضرورة الإيمان بفرصهم حتى نهاية الموسم.

وأضاف: “مهم جدًا أن نثق في قدراتنا، وأن نؤدي بشراسة يوم الثلاثاء أمام تشلسي، قبل العودة لخوض مجموعة من المباريات الصعبة، ولا يمكننا تعليق رؤوسنا بسبب التعادل”.

وحول تمكنه من الخروج بشباك نظيفة في اللقاءات الأخيرة، أوضح أنه يمر بفترة جيدة خلال الأيام الحالية، ومن الصعب تسجيل الأهداف لكونه يشعر بالثقة والرضا.

وفيما يخص مواجهة تشلسي قال كورتوا إنهم يعلمون بأن المباراة لن تكون سهلة إطلاقًا، ولا بد من التعافي بصورة جيدة لأنهم خاضوا مباريات قوية، لافتًا لجاهزيتهم على الصعيد البدني.

وأبدى حارس مرمى ريال مدريد سعادته بعودة هازارد والمشاركة في الدوري أمام ريال بيتيس بعد غياب لقرابة الثلاثة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

وعن الفرصة التي أضاعها هازارد في مباراة بيتيس أكد كورتوا بأن زميله يجب أن يتحلى ببعض الأنانية لكنه رأى فينيسيوس في موقع أفضل وحاول التمرير إليه.

على صعيد منفصل، ذكر تقرير صحفي إسباني بان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معاقبة نادي ريال مدريد لكونه أحد المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، مشيرًا إلى عدم وجود أساس قانوني يمكن اليوفا من معاقبة الريال.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، قد هدد ريال مديد بعقوبات قاسية، من بينها استبعاد ريال مدريد من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الجمعة اجتماعًا تحدد فيه الاماكن النهائية لبطولة أوروبا، وتحليل ما حدث خلال الأسبوع الحالي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ماركا” الإسبانية قولها إن اللجنة التنفيذية ليست لديها الصلاحيات المتعلقة بمعاقبة ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

