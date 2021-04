قسومة يقترح شراء المركزي للدولار بسعر السوق السوداء

اقترح نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أن يشتري البنك المركزي الدولار من المصدرين بسعر السوق السوداء .

وأوضح قسومة اقتراحه بأن فائدته تكمن في أنه “لن يكون هناك حاجة لتعهد إعادة قطع التصدير، لأن جميع المصدّرين سيلجؤون للمصرف المركزي عند التصريف”.

وأشار قسومة إلى أن: “شركات الصرافة تشتري الحوالات الخارجية حالياً بـ2,850 ليرة سورية، بينما يشتري المصرف المركزي الدولار الأمركي بسعر 2,512 ليرة”.

وأضاف: أ”رى أن مركزي سورية أولى بالقطع وكذلك المصدّرين أولى بالدعم، نظراً للتكاليف التي يتحملونها خاصة بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 2,512 ليرة سورية”، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.

وفي شأن سوري منفصل، أكد الاتحاد الوطني لطلبة سوريا أنه تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للطلاب في جامعة دمشق ( تعليم عام موازي مفتوح ) ، بالتنسيق مع إدارة الجامعة.

حيث نشرت جامعة دمشق بياناً أوضحت فيه تعاملها مع بنك بيمو السعودي الفرنسي ي إطار تقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب ، وفقاً لأخبار الوطن .

و أوضحت أنه ” يمكن تعبئة طلب فتح الحساب الرقمي من أي جهاز موبايل أو كمبيوتر، دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع البنك بما يسهل الأعباء عن الطالب .

هذا وكان بنك بيمو قد أعلن الأسبوع الفائت إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر حساب خاص يمكن المواطن السوري من دفع فواتيره و إنجاز بعض الخدمات الحكومية من منزله .

و في السياق ،تتجه بعض المصارف الخاصة العاملة في سوريا لاعتماد خدمة الدفع الإلكتروني ، حيث أطلق بنك سورية الدولي الإسلامي خدمة نقاط البيع P.O.S، وهو أول البنوك التي تطلق هذه الخدمة في البلاد.

وذكر بنك سورية الدولي الإسلامي أنه سيتيح لعملائه تسديد ثمن مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع التي سيقوم بنشرها في المحلات والمراكز التجارية، من خلال بطاقتهم المصرفية نفسها، دون أن يحدد المحال المتوفرة فيها أجهزة الـ P.O.S .

وسبق أن أعلن كلاً من بنكا “سورية الدولي الإسلامي” و”الشام الإسلامي” عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني (نقاط البيع) في عدد محدود من متاجر الألبسة والمطاعم في دمشق، لموظفي المصرفين كمرحلة تجريبية، على أن تتاح الخدمة قريباً لعملاء المصرفين.

