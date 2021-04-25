الصحة السودانية: الملاريا أكثر فتكًا من كورونا

قالت وزارة الصحة السودانية إن مرض الملاريا ينتشر بصورة مقلقة في البلاد، داعية المواطنين إلى استخدام وسائل تجنب الإصابة بالمرض كاستخدام الناموسيات طوال السنة.

وقالت الصحة السودانية إن الملاريا تعد أكثر فتكًا من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن فئة النساء الحوامل تعد الأبرز للتعرض للموت بمرض الملاريا، حسبما أفاد موقع (الراكوبة السوداني).

وأوضح وزير الصحة الاتحاد د. عمر النجيب أن نسبة الإصابة بمرض الملاريا في السودان وصلت إلى 46% من جملة الحالات في إقليم شرق المتوسط حسبما أفاد نظام المعلومات الصحية.

وأوضح أن جملة الإصابة بمرض الملاريا في السودان في العام 2019 زادت عن 3 مليون إصابة من بينها أكثر من ألف حالة وفاة، أما في العام 2018 فهنالك أكثر من 3 مليون حالة إصابة وأكثر من 3 ألف حالة وفاة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا، إن جميع سكان السودان تحت عرضة الإصابة بخطر الملاريا، مشيرًا أن العام الماضي كان الأسوأ من حيث الانتشار نظرًا للظروف المناخية التي مرت بالبلاد.

على صعيد متصل، أكد وزير الصحة السوداني، الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، بشهر أكتوبر الماضي، ان البلاد تسجل اسبوعياً 70 ألف حالة اصابة بالملاريا وفقاً للإحصائيات الرسمية، مؤكداً أن الاحصاءات الغير الرسمية ترصد اكثر من 200 الف إصابة بالملاريا اسبوعيا.

واشار وزير الصحة المكلف ان الوزراة تواجه مشاكل عديدة، ابرزها انتشار الحميات وانتشار الملاريا وشح الدواء والموجة الثانية من فايروس كورونا.

وأشاط الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لمكافحة الملاريا وذلك من خلال توفير الأدوية رغم نقص أدوية الملاريا بالبلاد.

وفيما يخص الحميات المتفشية في مناطق الولاية الشمالية، قال عبد الرحيم: “إن الوضع بالشمالية مستقر ويمضي نحو التحسن” مشيرا الى انهم قدموا دعما يقدر بحوالى 100 مليون لمكافحة حميات الشمالية” .

وأضاف :”رغم شح الإمكانيات قدمنا ووفرنا دعما كبيرا لمكافحة الحميات بالشمالية وبدعم من بعض الجهات الخيرية” .

كما حمّل الإعلام مسؤولية التهويل والترويج والهلع الذي انتشر عن حميات الشمالية، مطالباً الإعلام بالشفافية في نقل الأخبار هذا كما جاء في موقع صحيفة السوداني.

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