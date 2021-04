أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يستمر لثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد 25 أبريل 2021.

وبرر الرئيس السيسي قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية اليوم، أن البلاد تمر بظروف أمنية وصحية خطيرة وعليه تم إعلان حالة الطوارئ.

وجاء في نص القرار الصادر عن السيسي والذي حمل الرقم 174 لسنة 2021، “بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد”.

وجاء في المادة 2 من القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية”.

والجدير بالذكر أنه من المقرر عرض قرار الرئيس السيسي على مجلس النواب من أجل التصويت عليه خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

أوضح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 12 أبريل الجاري، إن عدم التوصل إلى حلول بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي من شأنه أن يضع آثار سالبة على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

جاءت تصريحات السيسي عقب لقاءه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي بدء زيارة إلى القاهرة غير محددة المدة.

وقال السيسي خلال لقاءه مع لافروف إن قضية سد النهضة إذا لم تحل بالطرق السلمية فسيؤثر ذلك على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، لافتًا إلى تمسك بلاده بوضع اتفاق ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد سجلت، أمس السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وأقر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة”.

The post السيسي يُصدر قرار بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ