أقرت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، استدعاء سفير إسبانيا في الرباط، على خلفية استضافة زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية على أراضي البلد الأوروبي.

حيث أورد بيان للخارجية المغربية أن إبراهيم غالي ، الذي وصل إلى إسبانيا منذ أيام “بداعي تلقي علاجات في أحد المستشفيات، متهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأوضحت الرباط أنها استدعت سفير إسبانيا من أجل إبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.

كما أضافت الوزارة أن المغرب يعرب عن إحباطه من “هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية”.

وقد أوردت وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الموقف من مملكة إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد صرحت في وقت سابق، إنها استقبلت زعيم البوليساريو لـ”أسباب إنسانية”، واصفة العلاقات مع المغرب بالممتازة.

وكان زعيم جبهة البوليساريو التي تسعى إلى انفصال أقاليم الصحراء المغربية، قد دخل المستشفى في إسبانيا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر المغرب شريكا مهما لإسبانيا في محاربة الهجرة السرية والإرهاب، وكان من المرتقب أن تعقد قمة ثنائية بين البلدين قبل أشهر، لكنها أرجئت بسبب كورونا.

كما رفضت السلطات الإسبانية الكشف عن المكان الذي يوجد به غالي، أو طريقة نقله إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أجرت مع غالي مجموعة من التحقيقات خلال العام 2008 ثم مرة أخرى عام 2016، وذلك فيما يتعلق بتهم “إبادة جماعية وجرائم أخرى” منسوبة إليه، بموجب ادعاءات ضده رفعتها جماعات صحراوية منشقة عن الجبهة الانفصالية التي يتزعمها.

The post بعد استضافة زعيم الانفصاليين.. الرباط تطلب تفسيرات من مدريد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ