أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في روسيا ماريا زاخاروفا، أن روسيا قد وضعت الولايات المتحدة على اللائحة التي تعدها للدول “غير الودية”.

وفي تصريحات تلفزيونية أعلنت زاخاروفا أن :”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مؤخرا على مرسوم يمنع الدول المعلنة غير الودية تجاه روسيا من توظيف مواطنين روس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية”.

وأضافت: “وما هي تلك الدول غير الودية؟ العمل جار حاليا على تحديد القائمة منها.. وكما نعرف فإن القصة كلها بدأت من الخطوة الجديدة من الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.. لعلكم تفهمون، وبإمكاني التأكيد على أن الولايات المتحدة قد تم إدراجها على القائمة المذكورة”، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، صرَّحت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، عن تسليم روسيا للولايات المتحدة مذكرة عدَت فيها 10 من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويتوجب عليهم مغادرة البلاد قبل 22 مايو المقبل.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أنه: “في 21 أبريل/ نيسان، تم استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، غورمان، إلى وزارة الخارجية الروسية، إذ تم تسليمه مذكرة جاء فيها اعتبار 10 من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة أراضي بلادنا بحلول يوم 21 مايو/أيار”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية على أن قرار روسيا يأتي رداً على الإجراءات الغير ودية التي اتخذها مؤخراً الجانب الأمريكي، والتي طالت عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك، بحسب سانا.

في حين أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت في وقت سابق، أن سفر السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سيليه عودة له إلى موسكو خلال “الأسابيع المقبلة”.

وكان قد صرَّح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في 16 أبريل الجاري، عن الرد الروسي على العقوبات الأخيرة لأمريكا على كيانات وشخصيات روسية، إذ تم فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين.

وقال ‏وزير الخارجية الروسي: “سننشر لائحة من 8 أسماء لمسؤولين أميركيين على قائمة العقوبات الروسية، وسنطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من روسيا كرد بالمثل على التصرف الأمريكي”.

The post روسيا تضع الولايات المتحدة على قائمة”الدول الغير ودية” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ