بعد القرار الهام.. مصر تتوقع رقما لافتا للسياح الروس خلال 2021

أقرت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر غادة شلبي إن بلادها تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 2021 بعد قرار استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتن.

حيث تم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد سقوق طائرة روسية عقب إقلاعها من شرم الشيخ وتحطمها فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

كما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الأسبوع الماضي أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.

وكذلك أضافت شلبي في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز”، أمس السبت “أن هناك الكثير من القطاع الخاص كان ينتظر هذا القرار لما تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية ورواج”.

وتابعت قائلة : “أتصور ممكن نفوق المليون سائح روسي خلال 2021 … في ظل الجائحة نستهدف أن تبلغ أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد نحو 60 بالمئة من أعداد عام 2019 مع استمرار التطعيمات وفتح السياحة الروسية، وأن تتراوح الإيرادات بين 6 و7 مليارات دولار”.

ففي غام 2019 زار مصر ما يقارب 13.1 مليون سائح بإيرادات بلغت 13.03 مليار دولار، لكن مع جائحة كورونا هوت الإيرادات في 2020 بنحو 70 بالمئة. إلى 4 مليارات دولار، فيما بلغ عدد السائحين 3.5 مليون سائح، بحسب “رويترز”.

