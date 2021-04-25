الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث تعليقا على الصورة: “الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين”.

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

حالات اصابة فيروس كورونا

وقال الدكتور صلاح فزي، الفقيه الدستوري، إن إعلان حالة الطوارئ في مصر «دستوري تماما»، حيث يستند القرار إلى المادة 154 من الدستور، مضيفا أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية يعرض القرار على البرلمان خلال الأيام السبعة التالية لصدوره؛ ليقرر ما يراه بشأنه ويتطلب إقراره موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أي «نصف عدد أعضائه زائد واحد» وهو ما يعني 299 نائبا، مشيرا إلى أن أسباب إعلان حالة الطوارئ هي الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بحسب نص القرار، وبهدف تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد سجلت، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة”.