الحسكة.. محطة تحويل السد الشرقي الكهربائية خارج الخدمة بسبب العاصفة

خرجت محطة تحويل السد الشرقي 66-20 ك.ف عن الخدمة، اليوم، بسبب العاصفة الغبارية التي شهدتها أطراف مدينة الحسكة.

وقالت مديرية كهرباء الحسكة أن العاصفة الغبارية أدت إلى انهيار 5 أبراج على خط الـ 66 ك. ف المغذي لمحطة تحويل السد الشرقي، بحسب سانا.

وأوضح المهندس أنور عكلة، مدير شركة كهرباء الحسكة أن 5 أبراج للتوتر بين حي الزهور ومدرسة السياقة وسكة القطار انهارت بسبب العاصفة الغبارية، مشيراً إلى تعرض الأبراج في وقت سابق لسرقة زوايا ومتممات الأمر الذي ساهم في سقوطها.

وقال عكلة أن فرق الصيانة تعمل حالياً على تأمين التغذية الكهربائية لمحطة تحويل السد الشرقي ريثما تتم إعادة تأهيل الأبراج المتضررة.

الجدير بالذكر أن محطة السد الشرقي تغذي القرى والتجمعات السكانية الواقعة شمال غرب مدينة الحسكة بالكهرباء.

قطعت ميليشيا “قسد” الكهرباء عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة على مدار 5 أيام متواصلة وطالبت الأهالي بدفع مبالغ مالية لإعادتها.

وقطع عناصر ميليشيا “قسد” الكهرباء عن الحي بحجة عدم دفع الأهالي لهم ما يسمى بـ “هيئة الطاقة”.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الأهالي قاموا بدفع جزء من المبلغ لاستعادة التيار الكهربائي، إلا أن الميليشيا ما زالت مستمرة بقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبالغ.

إلى ذلك قامت الميليشيا بقطع التيار عن أهالي حي مشيرفة بمدينة الحسكة في الشهر الماضي ولم تقم بإعادة التيار حتى تسديد المبالغ.

وفي شأن الكهرباء، تسببت الرياح الشديدة التي شهدها محافظة حمص منذ 13 مارس الفائت، بحدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر المنخفض والمتوسط في الشبكة الكهربائية بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد مدير عام الشركة العامة لكهرباء حمص المهندس صالح عمران، بأن أضرار الشبكة الكهربائية تنوعت بين انهيار الأبراج وتقطع الخطوط، كما طالت 23 خط توتر متوسط في حمص وريفها، إضافةً إلى انهيار برج خط العريضة .

ولفت عمران إلى أن أعطال التوتر المنخفض توزعت على مختلف المناطق بينها برج مائل في شارع بيت الطويل بالمدينة.

كما أوضح عمران أن الورشات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لصيانة الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للخدمة مبيناً أنه تمت صيانة 9 خطوط توتر متوسط، وهي “المزينة والزارة والناصرة والمزدوج 1 وجب صده والزيوت وعشيرة وزيدل والمشرفة”، إضافةً إلى العديد من الأعطال على خطوط التوتر المنخفض.

