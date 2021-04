قبائل اليمن تدين الاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين

أدانت قبائل اليمن اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين الفلسطينيين يوم الجمعة بمدينة القدس، والتي نجم عنها إصابة عشرات المواطنين واعتقال آخرين.

واستنكرت القبائل في بيان صادرعن مجلس التلاحم الشعبي القبلي الأعتداءات المستمرة لقوات العدو الصهيوني الغاصب وعصابات المستوطنة بحق المصليين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وجددت التأكيد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ارضاً ومقدسات، ودعمها وتضامنها الكامل مع حركات المقاومة، بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.

وحيا البيان التحركات الشعبية الفلسطينية المقاومة لردع صلف وإجرام كيان العدو الصهيوني المستمرة في القدس المحتلة، والتي كسرت حالة الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني والمصلين في موقف شجاع أرعب كيان العدو الصهيوني الغاصب والمحتل.

ودعت قبائل اليمن كافة شعوب وقبائل وعشائر الامة الاحرار لتحمل مسؤوليتهم ،في دعم حركات المقاومة، بدءً بمقاطعة البضائع والمنتجات الصهيونية والأميركية ومنتجات الانظمة المطبعة والعميلة، وتكثيف حالات الوعي وتحركات ومواقف السخط العربية الإسلامية نحو استعادة وتحرير كافة الاراضي والمقدسات المحتلة.

أعلنت قوات الجيش اليمني تنفيذ عملية نوعية أطاحت بخلية حوثية وقائدها في صعدة معقل الانقلابيين أقصى شمالي البلاد.

ونفذت وحدات من المخابرات العسكرية وكتيبة من المهام الخاصة بالجيش اليمني، الأحد، عملية استدراج ناجحة لخلية حوثية في مديرية الصفراء شمالي شرق محافظة صعدة.

ونقل البيان عن قائد اللواء الأول حرب، عميد محمد الغنيمي قوله إن عملية استدراج نفذت في “جبال المقصوص” بمديرية الصفراء لخلية حوثية قبل أن يتم مداهمة الخلية وقتل قائدها وبعض من مرافقيه وجرح آخرون.

وأشار إلى أن العملية تمت باحترافية عالية من قبل وحدات الاستخبارات العسكرية التي أثبت قدرتها على اختراق خلايا مليشيات الحوثي على كافة المستويات.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت،السبت، تحرير تلال “الصواريخ والمكرفون” والمزارع المحيطة بها في جبهة “الشامية” بمديرية قطابر غربي صعدة.

إلى ذلك، شنّت قوات الجيش اليمني بإسناد القبائل، هجوماً عنيفاً استهدف مواقع تمركز مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في محافظة الجوف، شرقي البلاد.

وذكر بيان للجيش ، وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، أن معارك عنيفة خاضها الجيش ورجال القبائل في جبهة “دحيضة” بالجوف تمكنت خلالها من استعادة مجموعة من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأسفرت المعارك، وفقا للبيان ، عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

في سياق منفصل، قتل وأصيب 6 مواطنين، الأحد، في هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الصاروخي على الأحياء السكنية في محافظة مأرب، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وقال بيان لسلطات مأرب إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 3 آخرين إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على المدينة المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.

وبحسب البيان فقد نجحت الدفاعات التابعة للجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في إسقاط طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أخرى كانت تحاول استهداف فرق طبية هرعت لإسعاف ضحايا الصاروخ.

وأشار إلى أنه تم نقل الضحايا إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللأزمة لإنقاذ حياتهم.

وندد البيان بتغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية البشعة بحق المدنيين التي ترتكبها مليشيا الحوثي والذي شجعها على ارتكاب مزيد من هذه الأعمال الإرهابية.

تجددت معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله الإرهابية اليوم الجمعة، سقط فيها أكثر من 50 شخص بين قتيل وجريح في محافظة مأرِب.

وصرَّح مصدر عسكري يمني بأن جماعة أنصار الله الإرهابية نفذت اليوم، هجمات واسعة على مواقع للجيش اليمني والقبائل الموالية له في سلسلة جبال قريضة والنقم الإستراتيجية بمديرية رحبة جنوبي مأرِب.

وأفاد المصدر العسكري، أن معارك عنيفة دارت في محيط الجبال الإستراتيجية ومنطقة الأوشال امتدت إلى سائلة وادي بقثة غربي جبل مُراد جنوبي مأرب.

