كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، عن تحركات مصرية لتنسيق لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطني الجنرال خليفة حفتر، خلال الأيام المقبلة في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

وقالت المصادر، إن القاهرة تنسق لعقد لقاء بين حفتر والدبيبة، بالتنسيق مع روسيا، في محاولة سياسية مصرية جديدة تجاه الأزمة الليبية، ظهرت بوضوح خلال الأيام الماضية، حسبما أفاد (العربي الجديد).

وأوضحت المصادر أن القاهرة، في ضوء تحركاتها الأخيرة عبر توطيد علاقتها مع الحكومة الليبية وحلفائها، تسعى لتكون صاحبة المحرك الأساسي للملف الليبي، في ظلّ ما تملكه من أوراق ضغط على حفتر، بما يُمكّنها من الإمساك بزمام الأمور في ملف الأزمة الليبية.

ولفتت المصادر إلى أن مصر تسعى إلى توظيف كافة الأوراق التي بين أيديها، إقليمياً، لتعزيز موقفها في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، نظراً لما تمثله الأزمة الليبية من أهمية لدول الجنوب الأوروبي.

وعلى صعيد اللقاء المرتقب بين حفتر والدبيبة، قالت المصادر إن الأخير أبدى ترحيبه للجانب المصري بالخطوة، مقدّراً السعي المصري في هذا الصدد.

مشيرة إلى أن ما أثير أخيراً بشأن تزويد مصر لحفتر بالذخائر لم يعكر صفو العلاقات بين الدبيبة والقاهرة، في ظل تفهم رئيس الحكومة الليبية لماهية تلك الخطوة، موضحة أنه يمكن القول إنها صنّفت تحت بند “المسكوت عنه”، على حد تعبير المصادر.

في الأثناء، أكدت بعض المصادر في الحكومة الليبية بأن رئيسها عبد الحميد الدبيبة سيزور مدنية بنغازي الشمالية برفقة وزراء الحكومة جميعهم ، يوم غد الاثنين .

و أوضح محمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الدبيبة سيزور المناطق المتضررة من الحرب ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة ” .

وأضاف في تصريح له : “سيعقد الدبيبة مع كافة الوزراء جلسة رسمية في مدينة بنغازي للمرة الأولى ، مبيناً أن ” الوفد الحكومي سيزور عدة مدن ليبية أخرى” .

و أشار إلى أن “زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه”.

The post ليبيا.. مصر تنسق للقاء يجمع بين حفتر والدبيبة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ