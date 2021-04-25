مسيرات ووقفات احتجاجية بالأردن تضامنا مع الأقصى

شهد الأردن، الجمعة، مسيرات ووقفات عدة؛ احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، دعا المشاركون فيها السلطات الأردنية بالقيامبواجبها وحماية المقدسات

ففي وسط العاصمة عمان، نظمت جماعة الإخوان المسلمين، وقفة احتجاجية في مخيم “الحسين” للاجئين الفلسطينيين، شارك فيها قيادات من الجماعة ومئات الأردنيين.

ووفق شهود، ردد المشاركون هتافات تدعو السلطات الأردنية إلى حماية المقدسات على “اعتبار أنها تقع تحت وصايتها وحمايتها”.

وفي كلمة له، دعا أمين سر جماعة الإخوان المسلمين، محمد عقل، المقاومة في فلسطين إلى “المبادرة بإطلاق الصواريخ تجاه مواقع العدو، لدرء الخطر عن الأقصى”.

وقال عقل إن “معركة العصف المأكول التي وقعت مؤخرا بين المجاهدين في غزة وجيش العدو، أثبتت أن تحرير المقدسات والأراضي الفلسطينية بات وشيكا”، معتبرا أن “تلك المعركة كشفت ضعف الجيش الإسرائيلي وقوة المقاومة التي انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم”.

وفي مخيم “البقعة” للاجئين الفلسطينيين، شمال غرب العاصمة، وفي محافظتي إربد وجرش (شمالا)، والعقبة (جنوبا) أقامت الجماعة ونشطاء، وقفات ومسيرات مماثلة.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاته في مدينة القدس المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي أعلن فيه مؤخرا عن بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي يقابله الفلسطينيون باحتجاجات يومية، ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي يصاحبها اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وأغلق الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، المسجد الأقصى بشكل كامل، قبل أن يعيد فتحه الجمعة.

واضطر المصلون المقدسيون، الجمعة، إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى، بعد أن منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هم أقل من 50 عاما من دخوله.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الاحتلال الإسرائيل