طارق العريان وحبيبته السورية يعلنان رسمياً علاقتهما بحضور نسرين طافش

أعلن المخرج الفلسطيني طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة علاقته رسمياً بحبيبته عارضة الأزياء السورية من أصل أرميني نيكول سعفان للمرة الأولى في العلن.

وجاء ذلك بعد تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما من إفطار جمعهما بعدد من الأصدقاء بينهم الممثلة السورية نسرين طافش.

وكان لافتاً في الصورة إمساك نيكول ليد طارق بطريقة أشار فيها المتابعين إلى أنها تأكيد لعلاقتهما العاطفية.

تصدرت نيكول سعفان مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، منذ الكشف عن أول ظهور رسمي لها برفقة المخرج طارق العريان

نيكول سعفان مواطنة تحمل الجنسية السورية من أصول أرمنية ومن مواليد 1998، وتصغر طارق العريان بحوالي 35 عاما حيث أنه من مواليد سبتمبر 1963.

حصلت نيكول سعفان علي شهادة الجامعة من كلية التسويق، ولكنها اختارت العمل في مجال عروض الأزياء، وبالفعل نجحت في تقديم أفكاراً مختلفة جعلتها “موديل” لأكثر من بيت أزياء وشركات مستحضرات التجميل.

ظلت نيكول سعفان مقيمة في مدينة دبي حتى تعرفت على طارق العريان عام 2018، وفتح أمامها أبواب عالم الفن في مصر، وشاركت في عدد من الكليبات والإعلانات ومنها أغنية “يا بلدنا يا حلوة” للفنان عمرو دياب والتي أخرجها طارق العريان.

منذ العام 2018 تعيش نيكول ما بين دبي ومصر، وتسبب تواجدها برفقة طارق العريان في الساحل الشمالي الصيف الماضي في ظهور شائعة زواجهما، ولكن طارق نفى القصة برمتها ملمحا لوجود قصة حب في حياته “لم تتوج بعد بالزواج”.

رفضت نيكول سعفان طوال العام الجاري تأكيد أو نفي علاقتها بالمخرج طارق العريان، ولكنها خرجت عن صمتها بعد نشر اصالة لصورتها مع رسالة حزينة، وقالت في تعليق إنها ليست السبب في طلاق العريان من أصالة، وأكدت أن علاقتها بطارق بدأت عقب انفصاله عن أصالة رسميا.

كما أكدت سعفان أنه لم تجمعها مع طارق العريان علاقة قبل طلاقه من الفنانة أصالة نصري، بحسب أوقات الشام.

كتبت سعفان: “ليس لي علاقة بطلاق أصالة وطارق العريان، سبب طلاقهما أن طارق لم يكن سعيداً إضافةً إلى وجود مشاكل بينهما..ولم أكن على علاقة بطارق عندما كان متزوجاً”.

نشرت أصالة معلقة على صورة ظهر فيها طليقها مع نيكول وكتبت: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ”.

وتابعت:”والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب “.

وكان قد نفى المخرج طارق العريان، الأنباء المتداولة حول زواجة من فتاة سورية أرمينية تدعى نيكول سعفان موضحا انه تفاجأ بخبر زفافه وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

وأكد أنه على علاقة عاطفيه في حياته ولكن لم تسفر عن زواج حتى الآن، كما و يرفض الحديث عنها، مناشدا الإعلام بالتركيز على أعماله الفنية، والابتعاد عن حياته الشخصية لأنها تخصه هو فقط.

