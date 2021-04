سوريا تحرز المركز الأول في مسابقة الذكاء الصناعي ببريطانيا

أحرزت سوريا المركز الأول في مسابقة الذكاء الصناعي عن فئة أخلاقيات الذكاء الصناعي في مسابقة “GirlsinAI” العالمية الخاصة باليافعين لعام 2021.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عبر صفحتها على تويتر أن: “للعام الثاني على التوالي.. فريق سوري يحصد المرتبة الأولى عالمياً في مسابقة الذكاء_الصنعي في بريطانيا عن بعد”.

وشارك في المسابقة فريق “ADA” السوري التابع لفرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية، ويضم الفريق كل من أبطال العالم (علي سعود وميس مقوص وزينب يوسف وهزار صالح وسارة عبد الله).

أما فكرة مشروعهم الرابح الذي منح سوريا المركز الأول في المسابقة عن فئة أخلاقيات الذكاء الصناعي، فتتمحور حول مساعدة مرضى التوحد وذويهم في اكتشاف الميول الإبداعية لديهم، ليتم تشجيعها وتوجيهها في المسار الصحيح.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية باللاذقية، المهندسة مريم جودت فيوض أن: “ما يميز مسابقة الذكاء الصناعي بنسختها الحالية هو ارتفاع عدد المشاركين الذي تجاوز 3 آلاف يافع ويافعة من أكثر من 29 بلداً حول العالم لها مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الصنعي كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند وروسيا ورومانيا وكندا وأستراليا ومن البلدان العربية مصر والكويت والسعودية وفلسطين”.

وعن آلية انتقاء المشاركين في مسابقة الذكاء الصناعي قالت فيوض أنها: “تتم بما يناسب شروط المسابقة لناحية المعرفة بعلوم الذكاء الصنعي والتفكير الإبداعي والقدرة على عرض الأفكار وتقديمها والدفاع عنها وهذا ما قمنا به على الصعيد المحلي فقد شاركنا بعشرة فرق بعدد إجمالي 50 يافعاً ويافعة أكثر من نصفهم من الفتيات”.

وفي السياق، كانت قد كرمت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فريقها الفائز والمؤلف من 3 أعضاء من الصف الثالث الثانوي، هم سامي معروف وكريم الماضي ووليد شيباني.

حازت سوريا على المركز الأول في أولمبياد الروبوت العالمي WRO2020، بعد فوز فريق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بمسابقة التحدي المفاجئ.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور صلاح الدوه جي، على أهمية الإنجاز الذي حققه فريق الجمعية.

فريق نادي الروبوتيك التابع للجنة الإدارية SCS-Dam- Polymath Squad بدمشق.

وقال رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أن المسابقة تطلبت تنفيذ شرط صعب في الزمن والمضمون.

وأشار الدوه جي إلى أن تقييم اللجنة المنظمة للبطولة كان جدي وتم التقييم بشكل مباشر عبر الانترنت للفرق المشاركة.

فازت سوريا في مسابقة التحدي المفاجئ من تنظيم كندا والذي تم عن بعد في الفترة ما بين 12 و15 من الشهر الجاري، شارك بالمسابقة 40 دولة.

شملت البطولات ثلاث فئات عمرية ابتدائية ومتوسطة وعليا، شاركت سوريا بسبعة فرق، أربعة فرق شاركوا بمسابقة التحدي المفاجئ.

يُذكر أن البطولة أقيمت تحت عنوان المناخ، وطُلب من الفرق المشاركة تصميم روبوت ينفذ عدة مهام تختص بمواجهة الظواهر الطبيعية.

