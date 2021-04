السودان.. تفاصيل جديدة هامة عن القاعدة البحرية الروسية ببورتسودان

أفاد مصدر عسكري سوداني بعدم إجازة بلاده مشروع قانون يسمح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحل مدينة بورتسودان، لافتًا إلى وجود تفاهمات مع روسيا أدت إلى وصول قواتها إلى القاعدة البحرية في بورتسودان.

وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إن القاعدة البحرية الروسية في بورتسودان اتفق عليها الرئيس السابق عمر البشير خلال زيارته إلى موسكو وقد قطعت شوطًا مقدرًا حينها، حسبما أفادت (القدس العربي).

وكشف المصدر بان التواجد الروسي حاليًا في القاعدة لا يمكن مقارنته بما اتفق عليه البشير مع موسكو، مشددًا على محدودية هذا التواجد، مشيرًا إلى إمكانية المضي قدمًا في هذه البروتوكولات أو الاكتفاء بالوضع الراهن.

ومضى في القول: “كل تحركات السودان في هذا الملف وعلاقاته الخارجية الأخرى هدفها الأساسي هو مصلحة السودان”، مشددًا بذات الوقع على عدم ممانعتهم للشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: “تبادلنا الزيارات مع الولايات المتحدة وعقدنا عدة اجتماعات، إلا أن وواشنطن حركتها بطيئة وتكثر من المطالب حتى تصبح الشراكة على أرض الواقع”.

ووصف المصدر الأوضاع الأمنية في السودان بالهشة سواء على الصعيد الداخلي أو عدم الاستقرار بالدول المجاورة، الأمر الذي يدفعهم لتأمين الاحتياجات الأمنية والعسكرية لهذا الغرض.

واستطرد: “والآن إن تقدموا نحونا خطوة وتجاوزوا مطالبهم الكثيرة سيجدوننا أكثر انفتاحا وميلا نحوهم”.

وأكد المصدر العسكري أن سودان ما بعد الثورة يحاول أن يكسب علاقات طيبة مع جميع الأقطاب العالمية حتى تتحقق المكاسب ومصلحة البلاد.

وختم حديثه بالقول: “من يتقدم نحونا خطوة من دون تعقيدات نتقدم نحوه ثلاث خطوات تحت شعار المصلحة المتبادلة”.

والأربعاء الماضي قدمت روسيا دعوتها إلى السودان لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، لافتة إلى أهمية التشاور السياسي بينهما خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، مع السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير زيلتوف، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

وأكدت الوزيرة بأن السودان بات منفتحًا على العالم أجمع وأن دور روسيا في دعم السودان خلال الفترة الانتقالية هام للغاية، مما يسهم في تمتين العلاقات الثنائية.

بدوره أوضح السفير الروسي عزم بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات، مشددًا على أهمية الفترة الانتقالية التي تمر بها السودان.

