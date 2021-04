كومان: فوز برشلونة على فياريال خطوة هامة للتتويج باللقب

أبدى المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على فياريال بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، لحساب الأسبوع رقم 32 من عمر الدوري الإسباني.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات كومان لصحيفة “ماركا” الإسبانية، التي قال فيها: “الفوز اليوم على فياريال يعتبر خطوة كبيرة لفريق برشلونة للتتويج باللقب”.

وأضاف بأن المباراة كانت صعبة للغاية خاصة بعدما سجل فياريال هدف التقدم، مشيرًا إلى أنهم صنعوا العديد من الفرص لكنهم عانوا في الثلث الأخير من اللقاء.

ومضي في القول: “في بعض المباريات ستعاني، خاصة عندما تواجه خصمًا جيدًا، مما يصعب الأمور بالنسبة للفريق، إلا أننا لم نكن متوترين بعد تسجيلهم الهدف، وخضنا مباراة صعبة على ملعب صعب”.

وأوضح أن فريقه تمتع بالعمق في الهجوم، لأن الخصم يلعب بطريقة الدفاع المتقدم، مشيدًا بردة فعل اللاعبين بعد تلقيهم الهدف.

وأعترف كومان بأن فريقه افتقد للحيوية اللازمة في آخر ثلث ساعة من زمن اللقاء، وأنهم ارتكبوا بعض الأخطاء لكنهم في الأخير عرفوا كيف ينتصروا.

وسجل أنطوان جريزمان هدفين لصالح برشلونة أمام فياريال، وعن تألق المهاجم الفرنسي أوضح كومان بأنه اليوم كان بمثابة المفتاح للعودة في المباراة، وأنهم بحاجة إلى لاعبين من أمثاله.

وختم تصريحاته بالقول: “نحن الآن خلف المتصدر، وسننتظر نتيجة أتلتيكو مدريد ثم نرى، إلا أن الأهم هو تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا القادمة”.

وناقش المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان مستقبله مع النادي الكتالوني والعلاقة مع الرئيس الجديد جوان لابورتا، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بوقت سابق.

وتناولت عدة مصادر الأنباء بخصوص مصير المدرب الهولندي وإمكانية الإطاحة به وتعيين مدير فني جديد الموسم المقبل.

وأبدى المدير الفني سعادته بتعيين رئيس جديد للنادي: “أخبرني في الرحلة لباريس أنه يثق في عملي، هذا مهم ولكن الأمر قد يتغير مع سوء النتائج”.

وأكمل: “من الجيد الآن وجود رئيس ويمكن العمل للمستقبل بوجود شخص يمثل النادي، من المهم وجود لابورتا كرئيس”.

وعن إمكانية ضم إرلينج هالاند: “لن أتحدث عن لاعب ليس معنا، سيأتي الوقت المناسب لتلك الأمور، التركيز الآن على المباراة المقبلة واللاعبين الحاضرين معنا”.

وحول مستقبله الشخصي: “لا أظن أنني سأستمر طويلاً هنا، أنا مرتاح هنا ولكن المهم لي هو أن يكون الفريق الكتالوني في أفضل حال، التركيز على اللقاء القادم”

