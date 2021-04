الإمارات تسير أولى رحلاتها لدعم عمليات الإستقرار في دول الساحل الإفريقي

أقرت وزارة الدفاع الإماراتية بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا، وذلك لمكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الإفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار.

حيث أكد الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة,. أن من شأن جهود دولة الإمارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل الإفريقي.

ومن جهته، تقدم السفير الفرنسي بدولة الإمارات، كارفيية شانيل بالشكر لدولة الإمارات. على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

كما من المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عددا ,.من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والاغاثية نظرا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني. والإغاثي على الصعيدين الإقليمي وكذا الدولي.

